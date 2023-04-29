منة فضالي: أنا متآمرة على نفسي وما بحبش النكد.. وهالة صدقي شبه الأطفال

تحدثت الفنانة منة فضالي على برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية شيرين سليمان عن كواليس مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة ضمن سباق مسلسلات رمضان ٢٠٢٣.

أنا متآمرة على نفسي واللي شايفاه صح يطلع غلط

قالت الفنانة منة فضالي: أنا شخصية عندية جدا، وبكون متآمرة على نفسي طول الوقت، وعندي قناعة إن اللي شايفاه صح بيطلع غلط، لكنها مجازفة فيها جرأة، حتى لو هخسر.

هالة صدقي شبه الأطفال

قالت الفنانة منة فضالي في حديثها خلال برنامج سبوت لايت إن الفنانة هالة صدقي شبه الأطفال فعلا، وأغلب الشغل معاها بيخليني أضحك على طول.

نجاح جعفر العمدة كان متوقع.. ومحمد رمضان عنده اكتفاء ذاتي

وأشارت منة فضالي إلى أن فريق عمل جعفر العمدة كان متخيل النجاح للعمل، ومحمد رمضان ممثل رهيب وشاطر وثقيل ومالوش حدود وعنده اكتفاء ذاتي.

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أبطال مسلسل جعفر العمدة

جسد بطولة مسلسل جعفر العمدة في رمضان ٢٠٢٣ كل من: محمد رمضان و هالة صدقي ومنذر ريحانة ومي كساب وإيمان العاصي وأحمد فهيم وزينة ومنة فضالي وأحمد داش وطارق النهري وغيرهم من النجوم.

دور منة فضالي في مسلسل جعفر العمدة

تحدثت الفنانة منة فضالي عن كواليس دورها في مسلسل جعفر العمدة، معلقة: الناس تقبلت صراع الزوجات، وفي ناس نفسها تجرب اللي إحنا عملناه في المسلسل، وبقول إحنا بنهزر وفي أشياء من خيال المؤلف، لكن لا شك أن هناك رجال تزوجوا 4 سيدات، وكل سيدة لها حياتها.

شخصيات جعفر العمدة في منها في الحقيقة

قالت منة فضالي إن شخصيات المسلسل في منهم الحقيقية على أرض الواقع، بنت الأكابر اللي شايفة نفسها على الناس، والفقيرة اللي عايزة تعيش حياتها.

وأشارت منة فضالي إلى أن أغلب أبطال المسلسل أصدقاء، وإحنا أول مسلسل فركش تصوير، وفي أعمال في رمضان لما تتعمل بتتظلم، لأن في أعمال كويسة مش بتتشاف؛ بسبب حب الجمهور لمسلسل معين.

أحمد فهيم يستحق جائزة أوسكار

ونوهت منة فضالي: فوجئت بدور أحمد فهيم وأول مرة اشتغل معاه، وبرشحه لجائزة أوسكار السنة دي، لافتتة إلى أن أصعب مشهد في المسلسل كان لحظة تسقيط الطفل.

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نفسي أمثل دور فلاحة أو مجنونة أو مدمنة

أعربت الفنانة منة فضالي عن تطلعها لتجسيد دور فلاحة أو مجنونة أو مدمنة أو أدوار تاريخية أو بوليسية أو أكشن.

أنا المسؤولة عن صفحاتي عبر التواصل الاجتماعي

أكدت الفنانة منة فضالي أنها هي المسؤولة عن إدارة صفحاتها على التواصل الاجتماعي، معلقة: في حد كان ماسك لي الصفحة وكان عامل لي مشكلات مع الجمهور.

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محمد رمضان فنان بروفيشنال ومتواضع وبيحب كل الناس وعنده اكتفاء ذاتي

قالت منة فضالي إن محمد رمضان في اللوكيشن فنان هايل وملتزم وبروفيشنال ومتواضع وجدع مع كل الناس وبيحب كل الناس، ومعرفش ليه بيطلع عليه شائعات.

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ولفتت منة فضالي إلى أن محمد سامي من أطيب وأجدع المخرجين، وكل الأدوار الصغيرة بتاخد حقها معاه كويس، ولا تفرقة في المعاملة بين ممثل وآخر.

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منة فضالي عن هالة صدقي: الملكة صفصف مسلسل لوحدها وفيه كيميا حلوة بينا

كشفت الفنانة منة فضالي، عن العلاقة التي تربطها بالفنانة هالة صدقي والتي تعاونت معها في مسلسل جعفر العمدة، مشيدة بدورها قائلة: الفنانة هالة صدقي مسلسل لوحدها وصديقة عزيزة عليها، وفيه كيميا حلوة بينا وحب وأنا بحترمها أوي والشغل بينا طالع لطيف اوي.

وتابعت: فيه حاجات في المشهد مش مكتوبة في الورق عملناها أنا وهالة صدقي.

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معملتش كوميدي قبل كده ومش بحب النكد

تحدثت الفنانة منة فضالي عن دور نرجس الذي قدمته في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023، قائلة: أنا مش بحب النكد وطول الوقت في اللوكيشن بهزر وأضحك مع الناس، معملتش كوميدي قبل كده ومش بشوف دمي خفيف، ودي أول مرة في حياتي أعمل كدا، والحمد لله كنت موفقة فيه.

وتابعت: أنا ممثلة دراما وفي أدوار كوميدي مش بتخدم الممثل وأحيانا بتضره، ولو جالي دور كوميدي ممكن أوافق وممكن لأ، بشرط انها تكون دمها خفيف مش تقيل، مضيفة: نادر أوي لما ألاقي ممثلة كوميدي على الساحة، وأنا بحب ياسمين عبدالعزيز أوي.