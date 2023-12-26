منة عرفة تنفي خلافها مع مايان السيد: بحبها جدًا

خرجت الفنانة الشابة منة عرفة، عن صمتها لترد على الشائعات التي انتشرت في الفترة الماضية بشأن الخلاف بينها وبين زميلتها الفنانة مايان السيد، ومقارنة الجمهور والنقاد بينهما عقب تعاونهما سويًا في حكاية “حلم حياتي” بمسلسل “إلا أنا”.

منة عرفة ومايان السيد في جلسات تصوير سابقة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت الفنانة منة عرفة، في تصريحات تليفزيونية أدلت بها منذ ساعات قليلة: “مايان السيد عنيدة ومثابرة وشاطرة وموهوبة وأنا بحبها جدًا.. وبقينا أصحاب بعد مشاركتنا في المسلسل”.

وأضافت: “مش بشغل بالي بالمقارنة بيني وبينها لإن كل واحد دوره بيبقى متفصل عليه.. إحنا اشتغلنا وكنا بنساعد بعض وبنكمل بعض في العمل.. وما كنتش أعرفها قبل المسلسل ولما اشتغلت معاها كان بينا نفس الحب اللي بين شخصيات المسلسل (مروة) و(خديجة) اللي في المسلسل.. ولو ما كانش ده حقيقي ما كانش هيظهر للناس ع الشاشة”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة عرفة، مسلسل “ليل أم البنات” الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2023.

“ليل أم البنات” بطولة: سهير رمزي، وحنان سليمان، ومحمد عبد الجواد، وصوفية، وحنان يوسف، وياسمين جمال عبد الناصر، وهايدي رفعت، ومنة عرفة، ومحمد مهران، وحامد الشراب، من إخراج: عبد العزيز حشاد.