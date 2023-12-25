منة عرفة: المساكنة حرام بس مفيدة.. وبفضل في الخطوبة نقعد مع بعض طول اليوم في البيت

أثارت الفنانة الشابة منة عرفة، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التي أدلت بها خلال لقائها ببرنامج “Free Time” الذي تقدمه الإعلاميتين يارا أحمد، ونسمهار الصغير، ويعرض بشكل أسبوعي عبر قناة “هي”.

حيث قالت منة: “برفض المساكنة لإنه حرام دينيًا بس اجتماعيًا هي مفيدة لإن الناس بتقد تعرف بعض كويس أوي.. لإن فيه ناس بتفضل تحب بعض بالسنين وبيتطلقوا في أول سنة جواز عشان ما عرفوش طباع بعض كويس”.

وأضافت: “أكتر حاجة تخليكي تعرفي الناس هي السفر.. لما تسافري مع حد هتقدري تعرفي كل حاجة عن أخلاقه وطباعه.. لازم الشخص يعيش معاكي عشان تعرفيه.. وأنا من الناس اللي بتفضل إن فترة الخطوبة تطول ونقعد مع بعض طول اليوم في البيت ونحقق المساكنة بطريقة شرعية”.