بوجه ملائكي.. منة شلبي في أول ظهور درامي بعد أزمتها الأخيرة مع المخدرات

تظهر الفنانة المصرية منة شلبي في أول ظهور لها دراميًا بعد أزمتها الأخيرة في قضية المخدرات التي اتهمت خلالها بحيازة وتعاطي المواد المخدرة وقضت المحكمة وقتها بسجنها مع الإيقاف؛ وذلك من خلال المسلسل الرمضاني “تغيير جو” والذي سيذاع على قناة MBC مصر.

عرض أول حلقات مسلسل تغيير جو للفنانة منة شلبي

ومن المقرر أن يتم عرض أولى حلقات مسلسل “تغيير جو” اليوم الجمعة 16 رمضان وذلك لأن المعمل الدرامي يتكون من 15 حلقة فقط، وتقوم الفنانة منة شلبي ببطولة المسلسل وتظهر بشخصية “شريفة” والتي تعمل مهندسة ديكور وتقوم في العمل الدرامي برعاية والدتها التي تعاني من مرض “الزهايمر” المزمن.

أحداث مسلسل منة شلبي الجديد

تمر الفنانة منة شلبي في مسلسلها الدرامي بتجسيدها شخصية “شريفة” والتي تمر بالعديد من الأزمات الإجتماعية بسبب ظروف والدتها الصحية وبعد ذلك تتعرف على أستاذ التاريخ والذي يقوم بدوره الفنان “إياد نصار” وتربطه علاقة عاطفية معها ويقوم بتغيير مسار حياتها ويشارك الفنانة منة شلبي مجموعة من الفنانين على رأسم الفنانة ميرفت أمين وإياد نصار والفنان الشاب عصام عمر.