منة شلبي: بإطلالة أنيقة أطلت علينا ومتابعة تعلق” أحلى حاجة إنك متجوزتيش وعايشه حياتك”

بعد غيابها عن الأضواء طيلة الفترة الماضية، ظهرت الممثلة المصرية منة شلبي، في أحدث جلسات التصوير، بمجموعة أنيقة ومتميزة، ما بين فستان أحمر مفتوح الظهر، وفستان أسود طويل، وآخر قصير، وإطلالة أخيرة بيضاء غاية في الجمال.

الابتسامة رجعت لحياتها مرة أخرى

بعد مشكلتها الأخيرة، والقبض عليها في مطار القاهرة، وانتهاء القضية، اختفت الفنانة منة شلبي عن الساحة الفنية، وحضور أي فعاليات فنية، أو مناسبات اجتماعية، وها هي الآن عاودت الظهور مرة أخرى بعد أن استعادت قواها النفسية، في أحدث جلسة تصوير.

حيث نشرت فيدو لها أثناء جلسة التصوير، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، عمت على جلسة التصوير أجواء من البهجة والرقي والأناقة، بمجموعة من الأزياء، تنوعت في ألوانها ما بين الأحمر، والأبيض، والأسود، وأيضا تنوعت في تصاميمها ما بين الطويل، والقصير، هذا وقد قام بجلسة التصوير، المصور عبد الله صبري، والمكياج Kiki Beautique، والشعر Hassan Elkrezly.

وبعد نشرها لفيديو جلست التصوير، انهالت عليها تعليقات محبيها ومتابعيها، فعلقت أحدهم” مهما الشاشة طلعت نجوم بعدك، الصراحة، مفيش زيك خالص، ربنا يحميكِ”.

وعلقت أخرى” أحلى حاجة فيكِ إنك متجوزتيش، وعايشه حياتك”.

وعقلت أخرى” الحب كله، سيدة الأناقة والشياكة، بحبك جدا”.

هذا ويذكر أن أخر أعمل الفنانة منة شلبي، فيلم” الجريمة”، بطولة منة شلبي، والفنان أحمد عز، والفنان ماجد الكدواني، والفنان سيد رجب، والفنان رياض الخولي، والفنان محمد جمعة، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

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