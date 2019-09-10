مميزات كروت ميزة التي أعلنت الحكومة عن أنها سوف تحل بديلاً لبطاقات الرواتب

أعلنت وزارة المالية المصرية منذ قليل عن قرار مهم بإصدار 5 مليون نسخة من كروت ميزة ذات المواصفات الرائعة، والتي سوف تحل بديلاً للبطاقات التي يستخدمها الموظفون في الحصول على رواتبهم من ماكينات ATM، وقد أوضحت الوزارة أنها قامت بالاتفاق مع البنوك والجهات الإدارية على ذلك الأمر، وسوف يتم الاستبدال خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك في إطار تحويل الخدمات الحكومية إلى أسلوب رقمي يعمل على تسهيل الحصول عليها وتوفير الوقت والمجهود.







مميزات كروت ميزة لرواتب الموظفين

هي بطاقات ذكية سوف يستطيع الموظف من خلالها سداد فواتيره سواء الكهرباء أو المياه أو الإنترنت، والتعامل بها على مواقع البيع والشراء أون لاين سواء المصرية أو العربية والأجنبية، وهو ما سوف يتيح للمواطنين تعاملات مالية أسهل وأضمن، حيث أن هذه الكروت مؤمنة بشكل جيد ومزودة بشرائح ذكية تعمل على حفظ البيانات بسرية.







كما أضافت وزارة المالية أن كروت ميزة سوف يكون مُتاح التعامل بها مع بنك مصر والأهلي والقاهرة، والتعمير والإسكان ودبي الوطني والعربي الأفريقي، وقطر الوطني والمصرف المتحد والتجاري الدولي والمؤسسة العربية المصرفية، وكل ذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وقد أشاد المتحدث الرسمي للوزارة بتلك الخطوة، معتبرًا إياها أحد أهم الخطوات على طريق الدفع الإلكتروني والتعامل مع المدفوعات بشكل آلي، وأن ذلك يصب بشكل كبير في صالح الخدمات المُقدمة للمواطن المصري في جميع المجالات والقطاعات.