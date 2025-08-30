مسلسل “أبيض × أبيض”.. عمل فني طاردته اللعنات

يُعد مسلسل أبيض × أبيض من أكثر الأعمال الدرامية التي واجهت ظروف قاسية وأحداث مأساوية أثناء تنفيذها، حتى أن شبح الموت ظل يطارد أبطاله وصُناعه بشكل غامض.

القصة بدأت بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤلف الراحل أسامة غازي في عام 2000 بمسلسل أوبرا عايدة، المستوحى من القصة الحقيقية للممرضة السكندرية الشهيرة “عايدة”.

القضية التى أثارت جدل واسع في ذلك الوقت.

نجاح المسلسل دفع غازي للتعاون مع النجم ممدوح عبد العليم في عمل جديد بعنوان أبيض × أبيض، والذي يحكي قصة “منذر العجرودي”، الشاب الذي فرضت والدته عليه سيطرة كاملة حتى في مظهره فأجبرته على ارتداء اللون الأبيض فقط لتتوالى الأحداث وصول إلى دخوله السجن واحتكاكه بأنماط مختلفة من البشر.

لكن القدر كان له كلمة أخرى ففي نوفمبر 2002 رحل المؤلف أسامة غازي في حادث مأساوي بعد أن أشاد كبار الكتاب بموهبته وعلى رأسهم أسامة أنور عكاشة، ليترك حلقات المسلسل غير مكتملة.

اضطر فريق العمل إلى الاستعانة بكاتب آخر لإنهاء النص بينما واجهوا صدمة أخرى بوفاة الفنانة الكبيرة سناء جميل التي كانت تجسد دور والدة البطل فحلت بدل منها الفنانة ماجدة الخطيب التي أعادت تصوير مشاهد الشخصية من البداية.

ولم تتوقف سلسلة المآسي عند هذا الحد، إذ كان المسلسل هو آخر ظهور للفنان سيد زيان الذي أصيب بجلطة في المخ عام 2003 أقعدته عن الحركة وأجبرته على الاعتزال حتى رحيله عام 2016.

وهكذا ظل أبيض × أبيض علامة فارقة في الدراما المصرية، ليس فقط بقصته ولكن بما ارتبط به من أحداث مأساوية جعلت اسمه محفور في ذاكرة الجمهور.