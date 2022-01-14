تدور قصة مسلسل أنا وهى حول فتا تدعى “هند” حيث ذلك الفتاة تعانى من إضطربات نفسية، وكذلك الفنان أحمد حاتم.

ويذهب الثنائى إلى طبيب نفسى لحل هذه المشكله، ليواجه كل منهم العديد من المفارقات فى إطار كوميدى إجتماعى ورومانسى.

ملخص الحلقة 11 مسلسل أنا وهى

فى البداية سليم وهند كانو بداخل القاعه، ويرقصون سوياً.

من ثم انتقل سليم وهند إلى الأوتيل، وكان فى موقف كوميدى هند تضرب سليم، حتى تم طردهم من الأوتيل.

ذهب سليم وهند إلى شقتهم لكن يتفاجئ سليم بإن إسرته بداخل الشقه.

ويتغير المشهد على سليم وهو ذاهب إلى الشركه.

لكن هايدى تتكلم مع سليم وتقول له، فى حد ينزل شغل فى يوم صباحيته.

بيرد عليها سليم وبيقولها، أكيد أنتى عارفه اللى فيها.

وفى الأخير بيرجع سليم من الشغل ويتفاجئ بموقف جميل من هند.