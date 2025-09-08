ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر بحضور رئيس الوزراء

الجهود الحكومية في قطاع الإسكان تشهد متابعة مكثفة لخطط التطوير المستدام، من خلال اجتماعات رسمية تناقش الملفات التمويلية والمشروعات القومية، إلى جانب طرح رؤى جديدة للتوسع في البناء الصديق للبيئة داخل المدن الجديدة والقائمة.

اجتماع حكومي بالعاصمة الإدارية

عُقد اجتماع بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمد رجائي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

أبرز محاور الرؤية القومية

قدّم وزير الإسكان عرضًا تضمن العناصر الأساسية للرؤية القومية للعمران الصديق للبيئة، والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل:

ترشيد استخدام الطاقة والمياه.

الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

تحسين جودة البيئة الداخلية والخارجية.

تطوير منظومة النقل الحضري.

رفع كفاءة استهلاك مواد البناء.

تعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمار المستدام.

وأوضح الوزير أن الرؤية تستهدف بحلول عام 2030 أن تصبح المباني المستدامة جزءًا محوريًا من التنمية الحضرية في مصر، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية ويعزز الاقتصاد الوطني وينعكس إيجابًا على المجتمع.

خارطة طريق 2025 – 2030

استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم خطة تنفيذية تمتد حتى عام 2030، وتشمل:

تطبيق منظومة حوافز خاصة بالمشروعات.

إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات.

إنشاء منصة إلكترونية متخصصة لعرض الحوافز والمشروعات.

التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بالمباني الحكومية.

إعداد دليل وطني للمنشآت المستدامة.

الاستفادة من شهادات الكربون وزيادة المساحات الخضراء.

متابعة الموقف المالي

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم استعراض الإيرادات الفعلية والمتوقعة للعام المالي 2025 – 2026، وأوجه الإنفاق على المشروعات الجارية بعدد من المدن الكبرى، منها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومشروع “حدائق تلال الفسطاط”.

كما ناقش الاجتماع خطة الهيئة لتعظيم مواردها، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات، وتقييم الأداء بالمواقع المختلفة.

مبادرات الإسكان الجديدة

تطرق وزير الإسكان إلى موقف طروحات الأراضي بالمدن الجديدة، مؤكدًا استمرار الجهود لتلبية الطلب المتزايد على السكن وتنفيذ سياسات الدولة لتوفير وحدات لجميع الشرائح.

كما استعرض مستجدات المرحلة الثانية من مبادرة “بيتك في مصر” الموجهة للمصريين بالخارج، والتي تتضمن طرح نحو 3000 وحدة متنوعة، مع تسهيلات في السداد.

وأشار الوزير إلى الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، موضحًا أن فترة الحجز ضمن الطرح الثاني من الإعلان السابع المخصص للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، ستنتهي يوم الأحد 14 سبتمبر 2025.