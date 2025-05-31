ملاك الإيجار القديم إلى الإعلامي مصطفى بكري: ادفع إيجار شقة سنة 1960 في الشهر بـ 12 جرام ذهب اليوم

توجه ملاك الإيجار القديم إلى الإعلامي والنائب في البرلمان، مصطفى بكري، بعدد من الرسالات الإلكترونية الصارمة والقاطعة، وذلك ردًا على تصريحاته ببرنامجه على فضائية «صدى البلد» حقائق وأسرار حول الخلو في الإيجار القديم المزمع تعديله أو إلغاؤه من البرلمان المصري بعد عيد الأضحى المبارك.

وعلى حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال أحمد أبو ريا، أحد الباحثين في قانون الإيجار القديم، وهو من المالكين لأحد العقارات بمنطقة مصر الجديدة، قال “الأستاذ مصطفى بكري بيقول إن المستأجر دفع خلو 300 جنيه في وقت كان جرام الذهب بجنيه، يبقى لازم المالك يرد للمستأجر الخلو اللي دفعه بسعر الذهب اليوم”.

المالك يدفع للمستأجر مليون و 250 ألف جنيه

واستطرد أبو ريا برسالته وقال “وبصرف النظر عن مصداقية موضوع الخلو هذا ومدى مشروعيته وبصرف النظر عن أنه لا يوجد أى إثبات مع المستأجر بدفع هذا الخلو ولكنى سأتجاوز عن هذا وسأفترض أنه دفع خلو وأنه كان يساوى فى قيمته 300 جنيه ذهب وبسعر الذهب اليوم يبقى المالك يدفع المستأجر حوالى مليون وربع مليون جنيه”.

تعالى نحسب إيجار الوحدة السكنية المجمد بنفس طريقة الحساب لنحدد خسارة المالك بسبب تجميد الأجرة على مدار 60 عام

وقال أبو ريا موجها حديثه للنائب بالبرلمان، مصطفى بكري “طيب تعالى بقى نحسب إيجار الشقة المجمد بنفس طريقة الحساب لنحدد خسارة المالك بسبب تجميد الأجرة على مدار ستين عاما، إيجار الوحدة السكنية الشهرى ١٥ جنيه”

وأخضع الباحث في شأن الإيجار القديم الإيجار إلى عملية حسابية بسيطة ليفهم كل متابعيه من ملاك الإيجار القديم والمستأجرين بالطريقة الآتية:

إيجار الوحدة السكنية الشهرى ١٥ جنيه

الإيجار السنوى = ١٥×١٢ = ١٨٠ جنيه