ملاك الإيجار القديم إلى الإعلامي مصطفى بكري: ادفع إيجار شقة سنة 1960 في الشهر بـ 12 جرام ذهب اليوم
توجه ملاك الإيجار القديم إلى الإعلامي والنائب في البرلمان، مصطفى بكري، بعدد من الرسالات الإلكترونية الصارمة والقاطعة، وذلك ردًا على تصريحاته ببرنامجه على فضائية «صدى البلد» حقائق وأسرار حول الخلو في الإيجار القديم المزمع تعديله أو إلغاؤه من البرلمان المصري بعد عيد الأضحى المبارك.
وعلى حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال أحمد أبو ريا، أحد الباحثين في قانون الإيجار القديم، وهو من المالكين لأحد العقارات بمنطقة مصر الجديدة، قال “الأستاذ مصطفى بكري بيقول إن المستأجر دفع خلو 300 جنيه في وقت كان جرام الذهب بجنيه، يبقى لازم المالك يرد للمستأجر الخلو اللي دفعه بسعر الذهب اليوم”.
المالك يدفع للمستأجر مليون و 250 ألف جنيه
واستطرد أبو ريا برسالته وقال “وبصرف النظر عن مصداقية موضوع الخلو هذا ومدى مشروعيته وبصرف النظر عن أنه لا يوجد أى إثبات مع المستأجر بدفع هذا الخلو ولكنى سأتجاوز عن هذا وسأفترض أنه دفع خلو وأنه كان يساوى فى قيمته 300 جنيه ذهب وبسعر الذهب اليوم يبقى المالك يدفع المستأجر حوالى مليون وربع مليون جنيه”.
تعالى نحسب إيجار الوحدة السكنية المجمد بنفس طريقة الحساب لنحدد خسارة المالك بسبب تجميد الأجرة على مدار 60 عام
وقال أبو ريا موجها حديثه للنائب بالبرلمان، مصطفى بكري “طيب تعالى بقى نحسب إيجار الشقة المجمد بنفس طريقة الحساب لنحدد خسارة المالك بسبب تجميد الأجرة على مدار ستين عاما، إيجار الوحدة السكنية الشهرى ١٥ جنيه”
وأخضع الباحث في شأن الإيجار القديم الإيجار إلى عملية حسابية بسيطة ليفهم كل متابعيه من ملاك الإيجار القديم والمستأجرين بالطريقة الآتية:
إيجار الوحدة السكنية الشهرى ١٥ جنيه
الإيجار السنوى = ١٥×١٢ = ١٨٠ جنيه
تاريخ أسعار الذهب في بورصة لندن
وتحدث أبو ريا بعد ذلك عن أسعار الذهب العالمية، مستشهدا بأسعار الذهب في بورصة لندن، وقال “وعندما نبحث عن تاريخ اسعار الذهب من بورصة لندن للذهب ونحسب ال ١٨٠ جنيه مصرى اللى بيدفعها المستأجر كل سنة تساوى كام جنيه ذهب على مدار ال ٦٠ سنة الماضية ونجمع هذه الجنيهات الذهبيه سنجد ان مجموعها هو ١٨٥٩ جنيه ذهب”.
وشرح أبو ريا بمسألة حسابية أخرى، داعيا النائب مصطفى بكري إلى الحديث بنفس الطريقة لصالح الملاك كإعلامي، وانتهج الطريقة التالية:
وبعمل مقاصة من أجل أن ياخذ كل ذى حق حقه :-
الخلو مجرم ولا يوجد عليه إثبات “ادفع يا معلم صدى البلد”
وفي منشور آخر لأحد القانونيين المتضررين من الإيجار القديم، قال إبراهيم لوقا “رسالة إلى إلى النائب مصطفى بكري، طبعا الخلو مجرم ولا يوجد عليه اي اثبات وإن الجنيه يساوي جنيه دهب”.
وأكمل لوقا منشوره ليرد على النائب مصطفى بكري قائلا “إذا فرضنا ذلك إن في خلو ادفع ايجار شقه سنه 60 ب 10 جنيه في الشهر، نضرب الإيجار كل سنه 10 × 12 ب 120 يبقى احنا عايزين 120 جرام دهب من سنه 60 إلى الأن 7.800 كيلو دهب ادفع يا معلم صدى البلد”.