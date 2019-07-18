مكان شراء ملف التقديم في الكلية الحربية 2019 و ثمن شراء الملف وشروط التقديم

فور إعلان نتيجة الثانوية العامة وانتهاء ماراثون الامتحانات لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بدأت الكلية الحربية بطرح ملفات التقديم في الكلية الحربية وذلك بعد أن صدّق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي على قبول دفعة جديدة في الكلية الحربية لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2019 أو ما يعادلها.

موعد سحب الملفات

تم البدء في سحب ملفات التقديم في الكلية الحربية اعتباراً من الأحد 7/7/2019، وذلك من مقر الكلية الحربية، ومن المكاتب الفرعية بالإسكندرية بنادي الفتح الاجتماعي بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومن المنطقة الجنوبية العسكرية في أسيوط ويقتصر العمل بمكاتب التنسيق الخارجية في سحب ملفات الكلية الحربية فقط فور انتهاء حفل تخرج الدفعة 113 حربية.

مكان شراء ملف التقديم للكلية الحربية 2019 و ثمن شراء الملف

يتم سحب ملف التقديم في الكلية الحربية والمُقدر ثمنه ب (100) جنية مصري من البوابة رقم 3 بمقر الكلية الحربية وذلك ببطاقة الرقم القومي للمُتقدم بنفسه ويجب أن يكون الطالب مُستعداً بالكامل مع حلاقة الشعر والدقن عند التقدم لشراء ملف التقديم في الكلية الحربية.

شروط التقديم في الكلية الحربية