مكاتب البريد تقدم خدمات الشهر العقاري

شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إطلاق خدمات الشهر العقاري عبر مكاتب البريد المصرية بداية من اليوم الأحد، حيث ستقدم مكاتب البريد المصرية خدمات التوثيق عبر فروعها المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، إطلاق تلك الخدمات عبر مكاتب البريد جاء خلال زيارة رئيس الوزراء لمركز الخدمات الرئيسي بالإسكندرية، وتابع كل تفاصيل المشروع الجديد.

هذا وتقدم مكاتب البريد خدمات الشهر العقاري عبر موظفين من الشهر العقاري، وجاءت تلك الخطوة الهامة كثمرة للتعاون بين الهيئة القومية للبريد ومصلحة الشهر العقاري، حيث تساعد تلك الخطوة على تطوير الخدمات الحكومية للمواطنين، ومن خلال فروع هيئة البريد المنتشرة في كل مكان بالجمهورية سيتمكن الجميع من توثيق أعماله.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد، لشرح عن خدمات التوثيق التي ستقدمها مكاتب البريد عبر موظفين منتدبين من الشهر العقاري.