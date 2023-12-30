مفيهاش منظر مشين.. بالفيديو أول رد من الراقصة دينا على صورتها مع أحمد الفيشاوي

أثارت إحدى الصور التي نشرها الفنان أحمد الفيشاوي عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام؛ حالة من الجدل الكبير بين رواد السوشيال ميديا لأن الفيشاوي يظهر من كواليس أحد الأفلام الكوميدية الذي يحمل عنوان “عادل مش عادل” الذي يصوره خلال الفترة الحالية بمشاركة الراقصة المصرية “دينا” وذلك لقيام الفيشاوي بوضع يديه على ركبتي الراقصة دينا الأمر الذي اعتبره البعض بأن الصورة بها تجاوزات أخلاقية الأمر الذي أشعل رواد السوشيال ميديا.

صورة أحمد الفيشاوي مع الراقصة دينا من كواليس فيلم "عادل مش عادل"

بسبب هجوم الجمهور.. أحمد الفيشاوي يحذف صورته مع الراقصة دينا من كواليس فلمهم الجديد

هاجم الكثير من رواد السوشيال ميديا أحمد الفيشاوي على صفحته الرسمية على الإنستجرام بهذه الصورة الجريئة في نظر البعض الامرالذي دفع الفيشاوي إلى حذف هذه الصورة بعدما انهالت عليه الكثير من التعليقات الخارجة من الجمهور، ولم يكن وحده الذي نشر هذه الصورة فقامت الراقصة دينا بنشر ثلاث صور من كواليس الفيلم والفنان الفيشاوي يضع يديه على ركبتيها بصورة مثيرة كما اعتبرها البعض وواجهت أيضًا الكثير من الانتقادات حتى خرجت عن صمتها الطويل على هذه الانتقادات في إحدى اللقاءات قائلة “الصورة مفيهاش إجرام ولا منظر مشين”.

رد الراقصة دينا على الهجوم التي تعرضه له من الجمهور هي والفنان أحمد الفيشاوي

كان رد الراقصة دينا على الهجوم التي تعرضه له من الجمهور هي والفنان أحمد الفيشاوي دفاع عن الفيشاوي وأن الصورة لا يوجد فيها أي خروج عن الأخلاقيات جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني على هامش تكريمها من مجلة فنية ووصفت هذه الحالة بأنها غير مشينة أو غير أخلاقية مؤكدة بأنه في التمثيل من الممكن أن يضعه يده على كتفيها.

الراقصة دينا: هو حاطط ايده على ركبتي حاطط أيده فين يعني؟؟؟

دافعت الفنانة والراقصة المصرية دينا عن الفنان أحمد الفيشاوي بسبب صورتهما قائلة.. “هو حاطط ايده على ركبتي حاطط أيده فين يعني.. وبعدين ممكن احنا وبنمثل ممكن يحط ايده على كتفي او على وسطي محصلش حاجة”.. وأضافت الراقصة دينا قائلة.. “مفيهاش يعني إجرام أو منظر مشين يخلي الناس متبصش دا فيلم كوميدي والناس أخدت على إن بقول الحقيقة مش هقول حاجة غير الحقيقة”.