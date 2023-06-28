“مفيش فلوس”.. فرح هريدي تكشف مفاجأة بعد ظهورها في فيلم تاج

كشفت مقدمة المحتوى على تطبيق تيك توك، فرح هريدي، مفاجأة عن ظهورها في فيلم تاج بطولة النجم تامر حسني، حيث أكدت أنها أصبحت كومبارس في الفيلم دون أن تدري. ماذا حدث؟.

فرح هريدي: ظهرت كومبارس في فيلم تاج ومفيش فلوس

نشرت فرح هريدي فيديو عبر منصة تيك توك، عبرت فيه عن شعورها بالاستياء مما حدث معها في فيلم تاج.

حيث أوضحت أن الاتفاق تم على أن تشارك في الأغنية الدعائية للفيلم، دون أن تحصل على مبلغ مالي، وفي المقابل سوف يشاركها الفنان تامر حسني في المحتوى الذي تقدمه كنوع من الدعم.

ولكن المفاجأة أن ذلك لم يحدث وفوجئت أنها ظهرت في أحد مشاهد الفيلم كواحدة من الكومبارس دون أن يخبرها أحد بأنها سوف تظهر في فيلم تاج، وعبرت عن حزنها قائلة: ظهرت كومبارس في فيلم بدون علمي ولم أتقاضى جنيها واحدا.

يذكر أن فيلم تاج من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ويتحدث عن بطل خارق ولكن في إطار كوميدي.