مفتي الديار المصرية السابق: الزوجة تملك كل ما بالبيت من الإبرة إلى الصاروخ إلا 3 أشياء

مداخلة تليفونية من متصلة، تقول بأنها زوجة قد قاربت على الطلاق قريباً من زوجها، وخلال تجهيزات بيت الزوجية قامت بإحضار غرفتين، هل تأخذ الغرفتين في حالة حدوث الطلاق؟، موجهه سؤالها إلى المفتي السابق للديار المصرية، الدكتور على جمعة، أثناء حوار له، في برنامج “والله أعلم”، والذي تم عرضه عبر القناة الفضائية المصرية “سي بي سي”، وعقب قائلاً: إن الفقة المصري والقضاء والإفتاء قد أجمع على أن كل ما في منزل الزوجية ملك الزوجة خالصاً عقب الدخول، إلا ما يخص الرجل من ملابس شخصية وكتب وسلاح، فيما عدا هذا من الإبرة إلى الصاروخ في منزل الزوجية يعتبر ملك للزوجة فقط.

من إخترع قائمة المنقولات والغرض منها

متابعاً الدكتور على جمعة قائلاً: بأن قضية القائمة هي من إختراع المصريين فقط، بغرض الحماية المطلقة لحقوق الزوجة، حيث يتم فيها الإثبات كتابياً لكل ما في منزل الزوجية من منقولات، وأيضاً يضاف عليها الشبكة.

مفتي الديار المصرية السابق: الدعاء يرد القضاء بأمر من الله

مدخلة هاتفية مع متصلة أخرى تقول: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز “كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ”، أليس عند الله تعالى مثبت كل شئ؟.

معقباً الدكتور على جمعه ويقول: إن اللوح المحفوظ يوجد به كافة المخلوقات، وجميع أفعالهم التي حدثت وما سوف تحدث، ولكن علم الله سبحانه وتعالي ليس متناهي، ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم:)قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا(.

متابعاً مفتى الديار المصرية السابق وقال: لا يحيط اللوح المحفوظ بعلم الله سبحانه وتعالى، ولكن به ما لأمر الله القلم بأن يجري به، وما هو متواجد في اللوح المحفوظ لابد من حدوثه لإنه قضاء مبرم، وقد يتغير القضاء المعلق بالدعاء وهذا أيضاً بعلم الله عز وجل، فالقضاء قد يرد بالدعاء.