مفاجأة للعاملين في القطاع الخاص بشأن إجازة عيد الأضحى

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنّه تقرر منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر اعتبارًا من السبت المقبل 9 يوليو وحتي الخميس الموافق 14 يوليو، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443.

وحسب بيان نشره حساب وزارة القوة العاملة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال الوزير محمد سعفان إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة عيد الأضحى في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام.

وتابع الوزير “في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك، تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد”.

وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام أو بعضها، مثلي هذا الأجر.

وبهذه المناسبة، قدم محمد سعفان وزير القوي العاملة، التهنئة لشعب وعمال مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية، وأن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير والبركات.

وأعرب الوزير عن تمنياته أن يحمل العيد، كل الأماني الطيبة لمصر وشعبها العظيم، داعيًا الله سبحانه وتعالى بمزيد من الازدهار والتقدم في سبيل مستقبل أفضل لمصر والمصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.