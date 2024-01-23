مفاجأة قوية.. العامري فاروق على قيد الحياة

تسود حالة من الجدل الشديدة حول وفاة العامري فاروق من عدمه خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلن عدد من الإعلاميين المُقربين من النادي الأهلي عن وفاة نائب رئيس المارد الأحمر، بعد صراع طويل مع المرض.

شقيق العامري فاروق يكشف حقيقة الوفاة

كشف خالد العامري، شقيق العامري فاروق، حقيقة وفاة شقيقه، حيث كتب عبر الحساب الرسمي له بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “أخي العامري لازال على قيد الحياة”.

وتابع: “اذا حدث شئ أحنا اخواته أول ناس هتعلن”.

وأختتم: “ازاى الناس تعلن وفاته وهو لازال على قيد الحياة ده حاجة مش بتستخبى”.

وكان عدد من الإعلاميين المُقربين من النادي الأهلي وعلى رأسهم أحمد شوبير قد أعلنوا عن وفاة العامري فاروق، حيث كتب أحمد شوبير عبر حساباته الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي: “خالص العزاء في وفاة المغفور له العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان العامري فاروق قد دخل في صراع كبير مع المرض خلال الفترة الطويلة الماضية، حيث تعرض نائب رئيس النادي الأهلي لتوقف قلبي مفاجئ ونزيف على المخ، ليُجري 4 عمليات جراحية.

ووفقًا لما أعلنه شقيق العامري فاروق، فإن حالة نائب رئيس النادي الأهلي خطيرة للغاية، لكنه ما زال على قيد الحياة، حيث يعمل الأطباء خلال الفترة الحالية على استقرار حالته.