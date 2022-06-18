مفاجأة غير متوقعة.. سمية الخشاب تساند راشفورد ضد الطالب المصري

أثار ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، الكثير من الجدل، بعدما قرر ملاحقة طالب جامعي مصري، في ساحات القضاء، بحجة توجيه إساءات عنصرية له.

وأرسل راشفورد، 10 محامين إلى مصر، من أجل مقاضاة طالب مصري بكلية طب علاج طبيعي، من محافظة الشرقية، وستكون الجلسة يوم 7 يوليو المقبل.

ودخلت الفنانة سمية الخشاب على خط الأزمة بين راشفورد والطالب المصري، بموقف غير متوقع.

وأعلنت سمية الخشاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تأييد تصرف راشفورد ضد الطالب المصري.

وقالت سمية الخشاب “اللي عمله ماركوس راشفورد تصرف صح، وهيخلي أي شخص على مواقع السوشيال ميديا يفكر مليون مرة قبل ما يكتب تعليق مش كويس أو يسب ويشتم”.

وشددت “يجب ارتقاء مواقع السوشيال ميديا، لتوليد طاقة إيجابية وليست سلبية”.

وتابعت سمية الخشاب “أي شخص عنصري يعتبر مثل المتحرش ويستاهل توقيع عقوبة عليه”.

يذكر أن سيد سلامة محامي الطالب المصري، قال في تصريحات لبرنامج “جمهور التالتة” على فضائية أون تايم سبورتس 2 “لم أصدق موكلي في البداية”.

ونوه “تعجبت كثيرًا من أن النجم الإنجليزي قرر مقاضاة مُشجع في قرية مصرية”.

وأوضح “ماركوس راشفورد والمحامون، طلبوا صرف تعويض مؤقت بقيمة 15 ألف جنيه، وبعد ذلك سيطلبون التعويض المناسب لهم”.