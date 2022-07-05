مفاجأة صادمة… فريد الديب يعلن الدفاع عن محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف

في الفترة الأخيرة انتشرت الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن موافقة المحامي الشهير فريد الديب عن الدفاع عن محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، وهذا الخبر بمثابة مفاجأة صادمة للجميع لأن أوراق المتهم تم تحويلها بالفعل إلى مفتي الجمهورية والجميع كان يترقب تطبيق حكم الإعدام إلى أن كشف مصدر مقرب من المحامي فريد الديب عن الموافقة عن الدفاع عن القاتل.

فريد الديب يعلن الدفاع عن محمد عادل

كشف مصدر قريب من المحامي المخضرم فريد الديب حقيقة قبوله الدفاع عن محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف تلك القضية التي اهتز لها الشارع المصري، حيث أكد أن قبوله للترافع سيكون في حالة واحدة بعد أن يقوم بدراسة القضية بشكل متأني بالإضافة إلى استماعه إلى حكم المحكمة غدًا بعد أخذ رأى المفتي بعدها سيقرأ أوراق القضية، كما تم التأكيد أنه لا يوجد أي علاقة بين المحامي وبين المتهم محمد عادل ولا أسرته ولا يوجد أي صلة قرابة بينهم، ومن ضمن التصريحات التي تم الكشف عنها أن الأستاذ فريد الديب المحامي تلقى عدد من الطلبات من المتعاطفين مع المتهم من مصر واليونان وكلفوه بالقضية مع سداد كافة الأتعاب، ولكن لن يتخذ المحامي قراره إلا بعد حكم يوم غد الأربعاء.

من هو فريد الديب؟

يعتبر المحامي فريد الديب من أهم وأكبر المحامين الحقوقيين في مصر والوطن العربي ويشتهر بتوليه القضايا الجنائية لكبار الشخصيات، ومن أبرز القضايا التي تولاها ما يلي: