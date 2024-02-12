مفاجأة سلطان الشن.. أغنية “أنا المميز” للمطرب مسلم تطرح غدا

يستعد المنتج سلطان الشن لإصدار الأغنية الجديدة “أنا المميز أنا المعتمد” للمطرب مسلم، والتي ستطرح يوم غد الثلاثاء عبر منصة يوتيوب.

وأعلن المنتج سلطان الشن عن إطلاق أول أغنية “أنا المميز” من الألبوم الجديد والتي ستتميز كواحدة من أفضل الأعمال الفنية التي تم إنتاجها على الإطلاق، قائلاً: “ترقبوا إصدار الأغنية الجديدة الثلاثاء المقبل، واستمتعوا بالموسيقى والكلمات الرائعة التي ستجعلكم تعشقونها”.

وسيكون المطرب مسلم هو النجم الذي سيتم تسجيل أولى أغانيه في ألبوم سلطان الشن الجديد الذي سيصدر عام 2024.

يشار إلى أن المنتج سلطان الشن يعد من المشهورين بإنتاج أغاني المهرجانات في مصر والوطن العربي، وقدم سلطان الشن العديد من المهرجانات التي انتشرت على نطاق واسع، أشهرها مهرجان “يا سبايسي”، و”حته تقيله في البلد” و”يا اصفر شاغلك” ومهرجان “ياللي سيرتي تعباك” بمشاركة حودة بندق ومسلم، مهرجان “مولود كبير”، أغنية “حبي اللي كنت بحبه”، ومهرجان «شارع البطل»، ومهرجان «عادي عادي مبيشغلنيش».