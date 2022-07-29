مفاجأة سعيدة للمصريين.. زيادة دعم بطاقات التموين

قال علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم زيادة الدعم الحكومي على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا لمدة 6 أشهر بشكل رسمي، بداية من شهر أغسطس المقبل.

وأضاف مصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج “على مسئوليتي” على فضائية صدى البلد “هناك محددات لزيادة دعم بطاقات التموين بعد الرجوع لقواعد بيانات المواطنين وتحليل المجتمع في الرقابة الإدارية، مثل رقيق الحال أو المعاش أقل من 2500 جنيه وكذلك العمالة المؤقتة”.

وتابع “الزيادة ستأتي بشكل تلقائي، بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة، ستزيد 100 جنيه شهريًا”.

وشدد “بطاقة التموين التي تشمل أسرتين أو 3 أسر ستزيد 200 جنيه شهريًا، أما البطاقة التي تضم أكثر 3 أسر ستزيد 300 جنيه شهريًا، والدعم سيكون بشراء سلع وليس الحصول على مبلغ نقدي”.

وتابع “الزيادة على بطاقات التموين، ستكلف الحكومة المصرية، نحو 5.5 مليار جنيه على مدار 6 أشهر، وهناك انفراجة في الأزمة العالمية بعد تراجع أسعار الزيت والقمح والذرة”.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية “لدينا احتياطي استراتيجي كافي من السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة”.

وأردف “حوالي 36 مليون مستفيد يمثلون حوالي 7.8 مليون أسرة. زيادة الدعم الحكومي على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا لمدة 6 أشهر فقط”.

وقال وزير التموين “كما تقرر زيادة عدد الأسر في برنامج تكافل وكرامة، ليصل إلى 500 ألف أسرة، بمتوسط 500 جنيه شهريًا طوال السنة، أي صرف 3 مليارات جنيه”.

ونوه مصيلحي “الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة طرح كراتين السلع الغذائية، وبيعها بنصف الثمن للمواطنين، وذلك بجانب صياغة حزمة حماية اجتماعية”.

وتابع “لدينا احتياطي استراتيجي من اللحوم الحية يكفي لمدة 14 شهرًا، وكذلك لدينا احتياطي استراتيجي من الأرز يكفي للموسم الجديد في سبتمبر المقبل”.

وأوضح “لدينا احتياطي استراتيجي من اللحوم المجمدة لمدة 7 أشهر، وكذلك لدينا احتياطي استراتيجي من الفراخ المجمدة لمدة 7 أشهر”.