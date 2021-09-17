مفاجأة سارة لعشاق مسلسل “أبو العروسة”

بواسطة أسامة مقلد

في مفاجأة سارة لعشاق مسلسل “أبو العروسة”، أعلن صناع العمل بدء التحضير رسميًا للجزء الثالث من العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا بجزئيه الأول والثاني.

مسلسل أبو العروسة

وبدأت شركة “سكوير ميديا” الشركة المنتجة للعمل بعقد جلسات تحضير مع المؤلف هاني كمال والمخرج كمال منصور، لبدء ترشيح الفنانين المشاركين بالجزء الثالث.

ويعكف حاليًا هاني كمال، على كتابة حلقات الجزء الثالث، ومن المقرر أن ينطلق تصوير أولى مشاهد العمل في شهر نوفمبر المقبل على أن يتم العرض أواخر العام الحالي.

مسلسل “أبو العروسة” هو مسلسل مكون من 60 حلقة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الأسرة المصرية التي تنتمي للطبقة الوسطى، والمشكلات التي تواجهها في ظل التطور الكبير الذي طرأ على المجتمع.

عرض الجزء الأول من المسلسل في ديسمبر 2017، وعرض الجزء الثاني في ديسمبر 2018 عبر قنوات “dmc” و”dmc drama”.

“أبو العروسة” بطولة: سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، وولاء شريف، ومحمود حجازي، ورانيا فريد شوقي، ومحمد عادل، وصفاء الطوخي، وأحمد صيام، وخالد كمال، ومحمد حاتم، وأماني كمال، من تأليف: هاني كمال، وإخراج: كمال منصور.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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