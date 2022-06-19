مفاجأة سارة لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022 عن ورقة المفاهيم في هذه المادة
سيطرت حالة من الغضب على طلاب الثانوية العامة منذ إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد آليات امتحانات الثانوية العامة 2022 وتأكيدها أن المواد غير المضافة للمجموع لن يكون معها ورقة مفاهيم تحتوي على العناصر المهمة التي يحتاج إليها الطالب في الامتحانات إذ أن مادة الإحصاء مليئة بالقوانين والنظريات الرياضية التي تطلب مفاهيم للمادة أسوة بباقي المواد.
مفاجأة سارة لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية التعليم عن عدد من المفاجآت السارة لطلاب شهادة الثانوية العامة قبل يوم واحد من انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، غدًا الإثنين، ولفت المصدر إلى أن بوكليت اسئلة مادة الإحصاء يتضمن مفاهيم للقوانين التي يحتاج إليها الطالب والإجابة ولن يكون بحاجة إلى حفظ القوانين والنظريات الموجودة في منهج المادة.
وذكر أن ورقة مفاهيم مادة الإحصاء تكون في نهاية بوكليت الأسئلة وشاملة لجميع القوانين والنظريات التي ستكون لها علاقة بطبيعة الأسئلة الموجودة ولا يوجد داعي لحفظ أى قوانين موجودة في المنهج.
إجراءات منع الغش بالثانوية العامة
وكشفت وزارة التربية والتعليم عن الإجراءات التي يتم من خلالها منع الغش والتي تأتي على النحو التالي.
- يتم تفتيش الطلاب من خلال العصا الإلكترونية قبل الدخول لبوابة المدرسة.
- يتم تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية بعد دخولهم إلى الفصول بشكل مباشر.
- يتم تمرير العصا الإلكترونية على كل طالب بعد مرور نصف ساعة من الوقت الأصلي للامتحانات.
- يتم منع دخول أى هاتف أو أقلام أو كاميرات أو ساعات حديثة متصلة بالإنترنت أو نظارات بها خاصة البلوتوث.
- يتم تفتيش دورات المياه بالمدرسة لمنع تواجد أو إخفاء وسيلة للغش.
- يمنع تمامًا تواجد الهاتف حتى مع الملاحظين.
- يتم منع دخول الهاتف حتى لو كان مغلقًا.
جبیب فلبی الخوف من الشرا والغش قبل الصاله اوقاعه الامتحانات
تعرفون هتاک ترا فاحش
کم ان هتاک العکس
هذ عیر الهکر والامن السبریانی
ولکن کللکم مسؤول یوم تلفون الله فیما فرطم تهاونتو نسبتم ان الله یعلم مافی انفسکم. انا بس حابه اقول
فی الی یچتهد فجرام ینچح الی مایستجق
هذا النظام التعليمي الفاشل لابد ان يتوقف فورا توفيرا للمال والجهد والبحث عن طرق تعليم أخرى من خلال مؤتمر للخبراء وعلماء التربية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى او العودة للنظام القديم الذى أخرج أمثال زويل وعلماء مصر في الخارج والوزير الحالي والله المستعان