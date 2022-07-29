مفاجأة حفل آمال ماهر في العلمين الجديدة.. مقابلة شخصية وصورة تذكارية لهؤلاء

حالة كبيرة من الحماس تحيط بحفل الفنانة آمال ماهر، والذي سوف يقام في مدينة العلمين الجديدة الليلة، ويعود ذلك الأمر لعدة أسباب، أبرزها جماهيرية آمال ماهر الكبيرة، فضلا عن غيابها عن الجمهور لقرابة ثلاث سنوات.

في هذا الموضوع سوف نتحدث عن بعض الكواليس التي تخص المطربة آمال ماهر قبل حفل العلمين الجديدة، وكيف تستطيع لقاء آمال ماهر وتلتقط صورة تذكارية معها.

شعور آمال ماهر قبل حفل العلمين الجديدة

مشاعر متضاربة تعيشها آمال ماهر قبل الحفل، حيث عبرت عن فرحة كبيرة مصحوبة بكثير من القلق والخوف من مواجهة الجمهور.

حيث عبرت آمال ماهر عن مشاعر كثيرة قبل الحفل، الذي وصفته بعودة الروح للجسد، وأكدت إنه لن يشبه أي حفل قبله ولا بعده، وفي نفس الوقت عبرت عن قلقها، مشيرة إلى أنها تشعر نفس الشعور الذي انتابها حين واجهت الجمهور لأول مرة في حياتها.

شرط لقاء آمال ماهر والتقاط صورة تذكارية معها

حددت شركة تذكرتي المسؤولة عن تذاكر حفل آمال ماهر، عدد 10 أشخاص سوف يحصلون على مقابلة شخصية مع آمال ماهر، ويأخذون معها صورا تذكارية.

وقالت الشركة: إن الشرط الوحيد الذي سوف يتم اختيار الأشخاص بناء عليه: هو أن يلتقط الشخص صورة مع التذكرة الخاصة به، ثم يضعها في تعليقات صفحة شركة تذكرتي الرسمية مصحوبة بهاشتاج “تذكرتي مع آمال ماهر”.