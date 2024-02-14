مفاجأة.. انخفاض في أسعار اللحوم البلدي والمستورد قبل شهر رمضان 2024

تحرص الدولة على احتواء غلاء الأسعار خاصة قبل قدوم شهر رمضان الكريم، وتعمل على توفير جميع السلع والمنتجات المختلفة التي يحتاجها المواطن وبالأخص الموارد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية حيث تخطت قيمة اللحوم 400 جنيه في الأسواق، والسبب الرئيسي في زيادة الأسعار عدم وجود أي توافق بين الطلب من المستهلك وعدد الرؤوس الحيوانية المتوفرة، ولذلك نشاهد ارتفاعاً وتذبذب في الأسعار بشكل واضح.

ما هي أسعار اللحوم اليوم في الأسواق؟

شهدت أسعار اللحوم في محلات الجزارة والأسواق ارتفاعا كبير حيث تخطى سعر الكيلو 400 جنيه في العديد من المناطق، ويتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 لـ 450 جنيهًا، أما سعر كيلو اللحم البتلو يتراوح ما بين 300 إلى 380 جنيهًا.

هل تتراجع أسعار اللحوم البلدي والمستورد قبل شهر رمضان الكريم؟

تعمل الدولة في الفترة الحالية على توفير اللحوم البلدية في منافذها المختلفة لتقدمها لجميع المواطنين بسعر 280 جنيها، للمساعدة على تخطي الأزمة وارتفاع الأسعار الكبير الذي يواجه المواطن، ومن المتوقع أن نشهد في الأيام المقبلة انخفاضاً في أسعار اللحوم المستوردة والبلدي أيضا.

ما هي أفضل بدائل اللحوم؟

بعد ارتفاع أسعار اللحوم يمكنك الاعتماد على بعض البدائل التي تمنح الجسم البروتين اللازم مثل البقوليات من “العدس – الفاصوليا – القرنبيط – الحبوب – الحمص – الباذنجان” جميع هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم ويمكن الاعتماد عليها.