مع انطلاق موسم امتحانات الفصل الدراسي الثاني محافظ الشرقية يتابع عملية سير الامتحانات في مدارس المحافظة

انطلقت اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في مدارس وزارة التربية والتعليم، وفي هذا الإطار تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتظام عملية سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في الإدارات التعليمية المختلفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، من خلال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، جاء ذلك خلال البيان الذي نشره المتحدث الرسمي بالمحافظة.

وأكد محمد الرشيدي وكيل التربية والتعليم بالشرقية أن الوزارة قامت بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة أداء الامتحانات، من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب وهدوء في لجان الامتحانات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة تحسباً لأي حالة طوارئ أثناء أداء الامتحانات للطلاب والتي بلغ عددهم نحو 497699 طالب وطالبة موزعين ما بين القسم الإعدادي والثانوي والفني.

كما أكد الرشيدي أنه تم مراعاة المسافات والتباعد بين الطلاب لعدم حدوث أي حالة عدوى، وتم التنبية على كافة الطلاب بضرورة الالتزام بأماكنهم وعدم اصطحاب الهاتف المحمول، كما تم التنويه على كل إدارة بإرسال تقرير يومي عن سير عملية الامتحانات في جميع المدارس التابعة لها والمتابعة خطط تأمين مراكز توزيع الأسئلة.