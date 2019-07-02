استطلاع دار الإفتاء هلال ذو القعدة 1440 الأربعاء وفلكياً الخميس 4 يونيو 2019

مع اقتراب نهاية كل شهر هجري يولد هلال الشهر التالي، والذي يتم تحديده رسميا برؤية الهلال، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال ذو القعدة 1440 يوم الأربعاء 3 يوليو 2019 الموافق هجريا 29 من شهر شوال 1440 وذلك من خلال اللجان الشرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لإعلان غرة الشهر الفضيل للمواطنين من خلال لجنة دار الإفتاء المصرية.

هلال ذو القعدة 1440

وقد أكد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، الدكتور، جاد القاضي، بأن المعهد يستطلع هلال ذو القعدة عام 1440 هـ اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2019، وذلك من خلال لجان، ثم رفع التقرير للمفتي، موضحا بأن الهلال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في اليوم الثلاثاء (السابق ليوم الرؤية)، في الساعة 9:16 مساءً، وقد كشف أنه سيكون أول شهر ذي القعدة 1440 يوافق الخميس 4 يوليو 2019.

بيان توقيت رؤية هلال ذي القعدة في المحافظات

هذا جدول توضيحي يتضمن مواقيت رؤية هلال الشهر الكريم في سماء كل محافظة من محافظات مصر

كما يبحث المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن إجازة عيد الأضحى المبارك 1440، ويترقب المسلمين بيان رسمي في السعودية ومصر والإمارات جميع الدول العربية لبيان غرة شهر ذي القعدة، ورؤيته الشرعية

بيان توقيت رؤية الهلال في الدول العربي

هذا جدول يوضح مواقيت تحري رؤية الهلال يوم 29 شوال شوال 1440 هـ الموافق 3 يوليو 2019 في جميع البلدان العربية والإسلامية والغربية بالتوقيت المحلي للمدينة، وكذلك يتضمن نتيجة لأيام شهر ذو القعدة.