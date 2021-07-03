معلومات قد لا تعرفها عن ليلى طاهر.. أبرزها: تزوجت 6 مرات إحداها من يوسف شعبان

كشف النجمة الكبيرة ليلى طاهر، عن كواليس إصابتها بفيروس كورونا، بعد إعلان الإعلامي محمود سعد، أمس الجمعة، عن إصابتها بفيروس كوفيد 19.

وقالت ليلى طاهر، أنها أصيبت منذ شهرين، وحاليًا شفيت تمامًا وأصبحت بصحة جيدة، بعد خروجها من العزل الصحي.

ونفت الفنانة عزة لبيب، إصابة ليلى طاهر بفيروس كورونا في الوقت الحالي، وقالت أنها تتمتع بصحة جيدة، وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة ليلى طاهر: