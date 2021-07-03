معلومات قد لا تعرفها عن ليلى طاهر.. أبرزها: تزوجت 6 مرات إحداها من يوسف شعبان
كشف النجمة الكبيرة ليلى طاهر، عن كواليس إصابتها بفيروس كورونا، بعد إعلان الإعلامي محمود سعد، أمس الجمعة، عن إصابتها بفيروس كوفيد 19.
وقالت ليلى طاهر، أنها أصيبت منذ شهرين، وحاليًا شفيت تمامًا وأصبحت بصحة جيدة، بعد خروجها من العزل الصحي.
ونفت الفنانة عزة لبيب، إصابة ليلى طاهر بفيروس كورونا في الوقت الحالي، وقالت أنها تتمتع بصحة جيدة، وتمارس حياتها بشكل طبيعي.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة ليلى طاهر:
- اسمها الحقيقي: شيرويت مصطفى إبراهيم فهمي
- ولدت في 13 مارس 1942.
- والدها مهندس زراعي، ووالدتها ربة منزل.
- حصلت على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية.
- اتجهت لدراسة التمثيل وبدأت مسيرتها كمذيعة بالتليفزيون.
- قدمت العديد من البرامج أبرزها “مجلة التليفزيون”.
- اكتشفها المنتج رمسيس نجيب، واختار لها اسم ليلى طاهر، لحبها الشديد للمطربة ليلى مراد.
- بدايتها كانت فيلم “أبو حديد” أمام النجم الراحل فريد شوقي.
- قدمت العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.
- تزوجت 6 مرات.
- أول أزواجها محمد الشربيني، وبعده المخرج حسين فوزي، ثم الصحفي نبيل عصمت، ثم الفنان يوسف شعبان، ثم الموسيقار خالد الأمير، والزوج السادس من خارج الوسط الفني.