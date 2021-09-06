معلومات قد لا تعرفها عن الفنان الراحل سمير الملا: “أشهر طبيب في السينما المصرية”

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين الموافق 6 سبتمبر 2021، الفنان القدير سمير الملا، عن عمر ناهز 81 بعد صراع مع المرض.

وأعلنت أسرة الفنان الراحل، تشييع جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة عقب ظهر اليوم، من مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنان الراحل سمير الملا: