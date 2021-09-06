معلومات قد لا تعرفها عن الفنان الراحل سمير الملا: “أشهر طبيب في السينما المصرية”
رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين الموافق 6 سبتمبر 2021، الفنان القدير سمير الملا، عن عمر ناهز 81 بعد صراع مع المرض.
وأعلنت أسرة الفنان الراحل، تشييع جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة عقب ظهر اليوم، من مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنان الراحل سمير الملا:
- ولد في يناير 1940 بالقاهرة.
- جراح مخ وأعصاب وممثل.
- تخرج من كلية الطب بجامعة عين شمس عام 1964.
- حصل على دبلوم الجراحة العامة عام 1967.
- حصل على زمالة الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة عام 1973.
- حصل على زمالة الكلية الملكية للجراحين بلندن عام 1974.
- شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، واشتهر بأداء دور الطبيب.
- من أبرز أعماله: “مبروك جالك ولد، ودموع في عيون وقحة، وأيوب، والإرهاب، ورأفت الهجان ج2، وقشر البندق، والفرار من الحب، والأصدقاء، وأين قلبي، ومحمود المصري، وسوق الخضار، والتوربيني، وقلب ميت، واغتيال شمس، ومشرفة رجل لهذا الزمان”.
- آخر أعماله دور (الدكتور) بمسلسل “صاحب السعادة” للزعيم عادل إمام، والذي عرض في رمضان 2014.