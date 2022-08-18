معلومات عن شقق الاسكان الاجتماعي وطريقة التسجيل بها 2022 

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للإسكان الاجتماعي المصري في تصريحات على التلفزيون المصري سابقاً أن موعد الطرح القادم في شقق الإسكان الاجتماعي من المتوقع أن يكون في نهاية عام 2022 حيث تجري حالياً عمليات تسليم الشقق الخاصة بالدفعات السابقة، حيث إنه ومن المقرر فتح باب التسجيل في الفترة القادمة.

الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل 2022

ووفقا ما تم الإعلان عنه أن برنامج الإسكان الاجتماعي هو برنامج حكومي لمساعدة متوسطي الدخل للحصول على شقق سكنية في الإسكان الاجتماعي حيث يتم سداد مقدم جدية حجز للوحدات السكنية بالإضافة إلى رسوم التسجيل وأيضاً يجب التسجيل وتقديم طلب الحجز ورفع استمارة التقديم والإقرار على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل وذلك في الفترة التي يبدأ فيها الحجز.

معلومات عن الإعلان رقم 16 للإسكان الاجتماعي

على حسب المصادر التابعة للوزارة فقد أعلنت عن بعض المعلومات عن الإعلان القادم للإسكان الاجتماعي وهي كالتالي:

لم تقدم وزارة الإسكان موعد محدد لكنه حسب المصادر من المتوقع أن يكون في نهاية العام الجاري.

يتم طرح شقق كاملة التشطيب.

تقدم شقق بمساحة 90 متر أو 75 متر كما يوجد مساحات أكبر من 100 متر إلى 120 متر ولكنها أغلى في السعر ومخصصة لمتوسطي الدخل.

يصل سعر الشقة على حسب آخر إعلان إلى 310 ألف جنيه للشقق من 90 متر ، و 245 ألف جنيه لل75 متر، كما أنه من المتوقع تزايد السعر في الإعلان القادم.

كما يوجد وحدات أخرى في مدن الصعيد ويبدأ سعر الوحدة من 197 ألف جنيه حتى 210 ألف جنيه.

يدخل الإعلان 16 للإسكان الاجتماعي حيز مبادرة التمويل العقاري الجديدة والتي تقدم زيادة 3% وفترة سداد على 30 سنة وذلك بعد دفع 10% من قيمة الوحدة كمقدمة جدية حجز.

سوف يحصل المتقدم للحجز في الإعلان القادم على دعم مالي يصل إلى 60 ألف جنيه للمستفيد الواحد على حسب سنه والدخل الخاص به، وذلك بخلاف المرافق ودعم الأرض الذي يحصل عليه.

التقسيط في شقق الإسكان الاجتماعي تبدأ من 600 جنيه حتى 1200 جنيه وذلك لعدة عوامل مثل عمر المتقدم وسعر الشقة والدخل الشهري له حيث إنه كلما كان العمر صغير يقل القسط الشهري.

طريقة حجز شقق الاسكان 2022

قدمت الوزارة طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي وهي كالتالي: