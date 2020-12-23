معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع وزارة الدخلية

تستمر الحكومة المصرية في تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، حيث أتاحت الحكومة إمكانية الاستفسار عن المخالفات المرورية وتسديد الغرامات المالية في المكاتب التابعة للبريد في كافة المحافظات المصرية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

حيث أطلقت الحكومة موقعا إلكترونيا عن المخالفات المرورية في ظل تطور النظام المروري في مصر وزيادة كفاءته، عن طريقة الاستفسار بشكل صحيح عن المخالفات المرورية في مصر من خلال عبر موقع وزارة الدخلية لإدارة المرور، باستخدام رقم لوحة المرور أو رخصة السيارة أو رقم رخصة القيادة أو رقم الغرامة.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الدخلية إدارة المرور مباشرتا من هنا. أدخل رقم لوحة المركبة أو أدخل رقم رخصة القيادة الخاصة بالمستعلم. انقر فوق “إجمالي المخالفات” وسيظهر أمامك كافة المخالفات المرورية المستحقة الدفع.

طرق سداد المخالفات المرورية

يذكر موقع النيابة العامة على الإنترنت أن المخالفات المرورية يتم معالجتها إلكترونيا عن طريق الدفع عن طريق بطاقة الائتمان وبطاقة ميزة الحكومية، في حالة عدم امتلاك المواطن لأي من هذه الطرق يجوز للمواطن اللجوء إلى الدفع عند الاستلام.

أنواع المخالفات المرورية