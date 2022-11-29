معرض مؤقت بعنوان “إبداعات قبطية” بمتحف كفر الشيخ واحتفالية بيوم الطفل

يشهد متحف كفر الشيخ، العديد من الفعاليات، والمعارض، والاحتفالات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ.

قال أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، يشهد المعرض المؤقت بعنوان “إبداعات قبطية”، إقبالا من المترددين على المتحف، مؤكداً أن المعرض يحتوي على مجموعة من القطع التي تعود للعصر القبطي أبرزها مخطوط البشائر الأربعة للقديس مار مرقس ونسخة من الإنجيل تحوي مخطوطات البشائر الأربعة لوقا ومتى ومار مرقس بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأيقونات أهمها أيقونة للسيدة العذراء تحمل السيد المسيح.

وأضاف فريد، نظم متحف كفر الشيخ احتفالية باليوم العالمي للطفل، كما نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ بالتعاون مع المركز الثقافي بكفر الشيخ زيارة لمدرسة الوحدة العربية وذلك بالتنسيق مع مكتب التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم، مؤكداً أن الفعالية ورشة فنية للطلاب شارك فيها عدد من طلاب المدرسة، وطلاب الدمج ، عبروا خلالها عن بالغ سعادتهم بالمشاركة.