مصر ترفض تصريحات إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد أن معبر رفح “خط أحمر”

أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد لتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، بما في ذلك عبر معبر رفح.

واعتبرت مصر أن هذه الطروحات تأتي في إطار مساعٍ إسرائيلية لإطالة أمد التصعيد وزعزعة الاستقرار بالمنطقة، هروباً من تبعات الانتهاكات المستمرة في غزة.

وأكدت مصر رفضها وإدانتها لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني سواء قسراً أو طوعاً، عبر مواصلة استهداف المدنيين والبنية التحتية ومقومات الحياة، مشددة على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى مستوى جرائم تطهير عرقي.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المحاسبة على هذه الجرائم التي باتت تُستخدم كأداة سياسية في إسرائيل في ظل غياب العدالة الدولية.

وشددت القاهرة على أنها لن تكون طرفاً في أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تحويل معبر رفح إلى بوابة للتهجير، مؤكدة أن ذلك يمثل “خطاً أحمر” غير قابل للتجاوز.

وطالبت بضرورة التصدي لحالة الفوضى التي تعمل إسرائيل على ترسيخها، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، مع دعم جهود تمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من إدارة القطاع ومعابره، وفقاً للاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاق الحركة والعبور لعام 2005.

كما جددت مصر دعوتها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وضمان بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها.

وأكدت أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل الحل الحتمي والعادل، باعتباره منسجماً مع مبادئ القانون الدولي وحق تقرير المصير وقرارات الشرعية الدولية.