معاناة 7 سنوات.. تفاصيل مرض الإعلامية شيرين الطحان وأخر لحظاته في حياتها.. وآخر ما قالته

يعيش الوسط الفني والإعلامي حالة من الحزن بسبب وفاة الفنانة الإعلامية شيرين الطحان.

وفاة شيرين الطحان

توفيت الفنانة الإعلامية شيرين الطحان في الساعات الأولى من الليل اليوم الجمعة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض دام نحو 7 سنوات.

مرض شيرين الطحان

عاشت الفنانة الإعلامية شيرين الطحان رحلة طويلة مع المرض، عانت فيها ويلاته وألامه، آثرة على نفسها المواجهة دون البوح بأي ألم.

سنوات قاسية يلازمها مرض السرطان اللعين، الذي اكتشفته في عام 2016، وأصرت على أن تتحلى بالصبر والجلد والقوة لمواجهته.

رحلة شيرين الطحان مع مرض السرطان

شيرين الطحان عاشت سنوات قاسية مع مرض السرطان ، والذى اكتشفت اصابتها به قبل سبع سنوات ماضية ، وتحديداً منذ عام 2016 ، الا انها تحلت بالصبر والقوه وحاولت ان تواجه هذا المرض اللعين

الحالة الصحية لـ شيرين الطحان في الأيام الأخيرة

قبل أيام دخلت الفنانة الإعلامية شيرين الطحان العناية المركزة في إحدى المستشفيات الكبرى بسبب تطورات في حالتها الصحية وتدهورها.

وبحسب مصادر مقربة منها فإنها عانت من خلل كبير في مكونات الدم ونقص البوتاسيوم بسبب إصابتها بمرض السرطان.

وأكدت المصادر أن الأطباء اشتبهوا في بداية دخولها المستشفى أثناء الفحوصات الأولية في إصابتها بجلطة، ولذلك قاموا بإجراء تحاليل وكانت الصفائح الدموية سيئة.

واكتشف الأطباء نقصًا في الهيموجلوبين والبوتاسيوم، وأيضًا نقصا في الدم، مما استدعى عملية نقل دم، وهو ما أثر على وظائف كثيرة لأعضاء الجسم.

أسباب مرض شيرين الطحان

بحسب مواقع طبية متخصصة فإن هذا يحدث نتيجة، الاستمرار على تناول أدوية تسبب زيادة التبول حتى وإن كانت مأخوذة بتعليمات الطبيب، وكذلك أيضًا التقيؤ أو الإسهال أو كلاهما إِلى فقدان البوتاسيوم بمعدلات كبيرة من جهاز الهضم، بالإضافة إلى أن عدم تناول الطعام الذي يحتوي كمية كافية من البوتاسيوم ولكها حالة نادرة، أو المعانة من مرض الكُلَى المزمن، أو الحامض الكيتوني السكري الذي يطرد السوائل من الجسم وإهماله يسبب الوفاة.

وأيضًا من الممكن أن يحدث بسبب تناول مسكنات الألم التى لها تتسبب في احتباس الماء، أو الإفراط في استعمال المُليّنات لعلاج الإمساك، أو إهمال علاج التعرق المُفرط حيث يخرج الكثير من الماء والأملاح من الجسم، أو قصور حمض الفوليك ويحدث بسبب نقص نسبته أو عدم تمكن الجسم من امتصاصه، أو ألدسترونية الأولية هى إحدى المشكلات المرتبطة بالغدة الكظرية الموجودة أعلى الكلى ، وأيضًا استعمال بعض المضادات الحيوية يكون له أثار جانبية فى نقص البوتاسيوم.

آخر ما قالته شيرين الطحان

كانت الإعلامية شيرين الطحان قد ظهرت في مقطع فيديو بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبل دخولها في نوبة المرض الشديد الذي أدى إلى وفاتها.

وتحدثت شيرين مع جمهورها لمدة ساعة كاملة، وكان آخر ما قالته هو دعائها بأن الله يلغها رمضان لا فقدين ولا مفقودين، معربة عن سعادتها بعودة مسلسل رمضان كريم في جزئه الثاني والتي تشارك فيه.

والدة شيرين الطحان تروي اللحظات الأخيرة في حياة ابنتها

روت والدة الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنتها والتي توفيت في الساعات الأولى من الليل اليوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

قالت والدة شيرين الطحان إن ابنتها عانت من مرض السرطان منذ عام 2016، وقررت أن تخفي الخبر عن وسائل الإعلام تجنبًا للمتاجرة بمرضها، مضيفة: على مدار عامين ونصف لم نأخذ أموالًا من الهيئة الوطنية للإعلام، وكنا نصرف على علاجها ما يعادل 65 ألف جنيه شهريًا، وحينما دخلت شيرين المستشفى دفعت لها 150 ألف جنيه، وطالبنا بتدخل الهيئة الوطنية للإعلام لأننا نعد قادرين على تحمل المصاريف، وفوجئنا باتصال أشرف زكي وأخبرنا بأن الشركة المتحدة ستتكفل بكل شيء.

وأكدت أن ابنتها مُنعت عنها الزيارة ولم يُسمح لأحد رؤيتها في الساعات الأخيرة قبل وفاتها، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية ومواجهتها صعوبة شديدة في التنفس، بسبب نقص في الصفائح والبوتاسيوم واحتياجها للرعاية الصحية.

من هي شيرين الطحان؟

شيرين الطحان من مواليد عام 1976، تخرجت في كلية التجارة وعملت كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات، ثم رشحها المخرج أحمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم 45 يوم من بطولة أحمد الفيشاوي، لتنطلق بعدها وتشارك في الأعمال الدرامية، ومنها رقم مجهول، اسم مؤقت، السبع وصايا، وآخرها مسلسل رمضان كريم.