معاش800جنيه القوي العاملة ،انتشرت الكثير من الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن ما يسمي بإعانات لغير العاملين، و أن وزارة القوي العاملة ستدفع مبلغ شهري قدره 800 جنيه للشباب غير المؤمن عليهم، سواء من الشباب أو البنات حتي إيجاد فرصة العمل المناسبة وأن التقديم سيكون بصورة البطاقة فقط، وذلك في مقر القوي العاملة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وبعد الذهاب الى مقر القوي العاملة و الهجرة في محافظة الغربية تم معرفة كافة التفاصيل، و الحقيقة الكاملة لذلك الأمر الذي أثير حوله الكثير من الجدل.
منشور وزارة القوي العاملة بشأن حملة حماية و المعاشات الشهرية لغير المؤمن عليهم من العمالة الغير منتظمة
تم عمل حملة باسم “حملة حماية” نظمتها هيئة القوي العاملة، والحملة تعمل على فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات المختلفة، مثل العمالة اليومية بالمقاولات و الصيد و البحر و المواني و الزراعة والمناجم و المحاجر و الملاحات، والتسجيل يكون بشكل مجاني بصورة البطاقة فقط حتي نهاية شهر مارس، أي تفصلنا أيام قليلة عن التقديم للمشاركة في الحملة و الحصول على المعاش.
حقيقة معاش800جنيه القوي العاملة
الهدف من تلك الحملة، هي تسجيل أسماء العاملين الغير منتظمين أي الغير مؤمن عليهم و يعملون بشكل يومي، من أجل تسجيلهم داخل القوي العاملة، لتوفير معاش شهري لهم بعد الوصول إلى سن المعاش أي عند الوصول إلى ال60 عام، و يقدر ب 800جنيه والتسجيل مفتوح لجميع الفئات المذكورة في الإعلان.
تحديث: تم غلق التسجيل في القوي العاملة للمشاركة في حملة حماية وسنوافيكم بمستجدات الحملة وتفاصيلها فور الحصول على الأخبار من وزارة القوي العاملة عقب أجازات شم النسيم.
تحديث: إلي الآن لم تصرح القوي العاملة بنتيجة تلك الحملة والمعاش ال800 جنيه، ومن المفترض أن تصدر قائمة تحمل أسماء من سيتلقون المعاش وللمستفادي بالحملة.
تحديث: تعمل وزارة القوي العاملة الآن في مختلف مديرياتها ومحافظاتها على تنظيم وحصر العمالة غير المنتظمة وتقسيمها لأقسام مختلفة بحسب الشرائح العمالية المختلفة التي تقدمت في الحملة، وستعلن قريبا عن النظام الذي سيتم إتباعه من حيث توفير المعاش الشهري لمن تخطوا ال60 عام وتوفير التأمينات وغيره.
تحديث يتابع الكثيرون أخبار الحملة بعد التسجيل فيها في وزارة القوي العاملة ولم تقم القوي العاملة بنشر أسماء المقبولين الموافقين للشروط للحصول على المعاش الشهري إلى الآن.
تحديث: كل من يستفسر عما إذا كان قد صدر أسمه في معاش القوي العاملة أم لا، يجب التوجه إلى مقر القوي العاملة التابع للمحافظة المقيم فيها والاستفسار بالاسم ورقم البطاقة عن نزول الاسم في قائمة المعاشات أم لا.
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التعليقات
انا ماليش تامين مش شغال فى شركه انننا مالليش عمل ثابت بجيب حجات وابيعها وعايز يكون لى معاش
طيب، انا، لاتعمل، وليس لى، دخل، وزوجة، تراكنى انا اولادى، وعايزة، اشترك، فى، التكافل،
ومحدش عايز يرد علينا ليه يا جماعة المعاش نزل ولا لسة
طب هو فى معاش للدبلومات ولا لا
بنرجو منك يا استاذ احمد تهتم بموضوع المعاش دا عشان مخدناش حاجة من تكافل وكرامة
ياريت يا جماعة بنزل معاش القوى العاملة بقى دا الواحد حالته وحشة قوى والمعيشة صعبة قوى لو فى جديد ياريت تقولو
انا مقدمة بقالى سنة فى معاش القوى العملة نزل ولا لسة
لسه في تقديم المعاشات للدبلومات
عايز اقدم عل معاش المرضى النفسى
يجب الذهاب إلى مكتب القوي العاملة التابع له مع الأوراق الطبية التي تفيد بطبيعة المرض
ارجو الرد على سوالى
عايزة اقدم على معاش لبنتى عندها ١٢سنة من القوى العاملة هل ينفع
يجب الذهاب الى مركز القوي العاملة التابع لها مع الاوراق التي تفيد بمرض الابنة
انا عندى بنتى معاقة عندها ١٢سنة وعايزة اقدملها على طلب معاش من القوى العاملة
عايزه اعرف طلع معاش لينا ولا لا
لم تقم وزارة القوي العاملة بنشر الاسماء وعلى من قام بالتقديم للحصول على المعاش الاستفسار عن اسمه في مقر القوي العاملة القائم بمحافظته
عايز اعرف نزل معاش ولا لسه
يجب الذهاب الى مقر القوي العاملة القائم في المحافظة الخاصة بك والاستفسار بالاسم وبطاقة الرقم القومي
انا عايزة اقدم على معاش المرضى النفسى اعمل ايه
يمكنك الذهاب بالأوراق التي تثبت حالتك الصحية إلى مقر القوي العاملة في المحافظة الخاصة بك
المعاش سوف يطبق خلال 60 سنة قادمة وكل من قدم لة الاحقية فى المعاش ان كان حيا لو توفى خلاص خيرها فى غيرها وكل سنة ونتم بخير
مغاش شهرى
سامي صبحي جرجس حاصل على معاش ام لا
اسمي حاصل علي المعاش ولا لا سني47
من خلال الذهاب الى مقر القوي العاملة يمكنك معرفة حصولك على المعاش أم لا
اسمي محمود عبد الوهاب عبد المجيد نزل اسمي في المعاش ولا لسه انا سني 47 سنه
معرفة الحالة يكون من خلال الذهاب للقوي العاملة بالبطاقة
اسماء اللذين فازوا بلمعاش القوي العامله
لم يتم الاعلان عن الأسماء حتي الآن من قبل القوي العاملة وسنوافيكم بآخر الأخبار أولا بأول
اسماء اللذين صرف لهم معاش القوي العامله
نزل المعاش ولا لسه وشكرااا
احمد محمد نصير حاصل علي المعاش ام لا
لم تصدر البيانات بعد من وزارة القوي العاملة وسنتابع مع حضراتكم