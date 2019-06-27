معاش800جنيه القوي العاملة ،انتشرت الكثير من الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن ما يسمي بإعانات لغير العاملين، و أن وزارة القوي العاملة ستدفع مبلغ شهري قدره 800 جنيه للشباب غير المؤمن عليهم، سواء من الشباب أو البنات حتي إيجاد فرصة العمل المناسبة وأن التقديم سيكون بصورة البطاقة فقط، وذلك في مقر القوي العاملة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وبعد الذهاب الى مقر القوي العاملة و الهجرة في محافظة الغربية تم معرفة كافة التفاصيل، و الحقيقة الكاملة لذلك الأمر الذي أثير حوله الكثير من الجدل.

منشور وزارة القوي العاملة بشأن حملة حماية و المعاشات الشهرية لغير المؤمن عليهم من العمالة الغير منتظمة

تم عمل حملة باسم “حملة حماية” نظمتها هيئة القوي العاملة، والحملة تعمل على فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات المختلفة، مثل العمالة اليومية بالمقاولات و الصيد و البحر و المواني و الزراعة والمناجم و المحاجر و الملاحات، والتسجيل يكون بشكل مجاني بصورة البطاقة فقط حتي نهاية شهر مارس، أي تفصلنا أيام قليلة عن التقديم للمشاركة في الحملة و الحصول على المعاش.

حقيقة معاش800جنيه القوي العاملة

الهدف من تلك الحملة، هي تسجيل أسماء العاملين الغير منتظمين أي الغير مؤمن عليهم و يعملون بشكل يومي، من أجل تسجيلهم داخل القوي العاملة، لتوفير معاش شهري لهم بعد الوصول إلى سن المعاش أي عند الوصول إلى ال60 عام، و يقدر ب 800جنيه والتسجيل مفتوح لجميع الفئات المذكورة في الإعلان.

تحديث: تم غلق التسجيل في القوي العاملة للمشاركة في حملة حماية وسنوافيكم بمستجدات الحملة وتفاصيلها فور الحصول على الأخبار من وزارة القوي العاملة عقب أجازات شم النسيم.

تحديث: إلي الآن لم تصرح القوي العاملة بنتيجة تلك الحملة والمعاش ال800 جنيه، ومن المفترض أن تصدر قائمة تحمل أسماء من سيتلقون المعاش وللمستفادي بالحملة.

تحديث: تعمل وزارة القوي العاملة الآن في مختلف مديرياتها ومحافظاتها على تنظيم وحصر العمالة غير المنتظمة وتقسيمها لأقسام مختلفة بحسب الشرائح العمالية المختلفة التي تقدمت في الحملة، وستعلن قريبا عن النظام الذي سيتم إتباعه من حيث توفير المعاش الشهري لمن تخطوا ال60 عام وتوفير التأمينات وغيره.

تحديث يتابع الكثيرون أخبار الحملة بعد التسجيل فيها في وزارة القوي العاملة ولم تقم القوي العاملة بنشر أسماء المقبولين الموافقين للشروط للحصول على المعاش الشهري إلى الآن.

تحديث: كل من يستفسر عما إذا كان قد صدر أسمه في معاش القوي العاملة أم لا، يجب التوجه إلى مقر القوي العاملة التابع للمحافظة المقيم فيها والاستفسار بالاسم ورقم البطاقة عن نزول الاسم في قائمة المعاشات أم لا.

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