معاشات مارس 2024: كل ما تريد معرفته عن موعد الصرف والزيادة الجديدة

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يزداد اهتمام المواطنين المصريين بمعرفة موعد صرف معاشات مارس 2024، خاصةً مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة جديدة على المعاشات ومعاش تكافل وكرامة، والتي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، وتُساهم في تحسين مستوى معيشتهم.

موعد صرف معاشات مارس 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 سيكون اعتبارًا من يوم 1 مارس 2024، وذلك قبل حلول شهر رمضان.

تفاصيل زيادة المعاشات 2024

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات ومعاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، وتم تحديد موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة المقدرة بداية من شهر مارس 2024، والتي تستفيد منها 13 مليون مواطن، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 74 مليار جنيه.

رابط الاستعلام عن المعاشات بالزيادة الجديدة

يُمكن للمواطنين من أصحاب المعاشات الاستعلام عن تفاصيل صرف المعاشات وزيادة المعاشات الجديدة من خلال الرابط التالي: الاستعلام عن المعاشات بالزيادة الجديدة.

أماكن صرف معاشات مارس 2024

يُمكن للمواطنين صرف معاشاتهم من خلال العديد من الأماكن، منها: