معاشات شهر يناير 2024: استفسارات متزايدة حول مواعيد الصرف والزيادات الجديدة

تواصلت التساؤلات بين أصحاب المعاشات حول موعد صرف معاشات يناير 2024، مع اقتراب النصف الثاني من ديسمبر الحالي، ومعها الزيادة المرتقبة التي ستُطبق على المعاش وفقًا لقرار هيئة التأمين الاجتماعي.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

وزارة التضامن تستعد لصرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة، حيث يشمل ذلك أكثر من 10 ملايين مواطن يستفيدون من المعاش، اعتبارًا من 1 يناير 2024, ومن المقرر أن يستمر صرف معاشات يناير 2024 لمدة 6 أيام متتالية.

زيادة المعاشات السنوية 2024 بحد أقصى 15%

تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2023، على زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15%, وسيتم صرف هذه الزيادة اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، بعد أن يتم نشر القرار الخاص بها في 30 يونيو, ومن المتوقع تطبيق زيادة المعاشات 2024 في 1 يوليو المقبل، ما لم يصدر قرار بتقديم موعد الصرف كما حدث في العام السابق.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات في يناير 2024

رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض، أوضح في تصريحات تليفزيونية أن زيادة الحد الأدنى للمعاشات ستتم تطبيقها في 1 يناير 2024, وأشار إلى أن الحد الأدنى الحالي هو 1105 جنيهات، وسيرتفع في 1 يناير 2024 إلى 1300 جنيه بزيادة قدرها 195 جنيهًا.

في الوقت نفسه، سيتم رفع الحد الأقصى من 8720 جنيهًا إلى 10 آلاف جنيه في مطلع يناير، بزيادة قدرها 1280 جنيهًا.

مواقع صرف معاشات يناير 2024

يتم صرف معاشات يناير 2024 من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM في عدة محافظات، من فروع البريد المصري، المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، ونقاط شركة فوري.

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي

للاستعلام عن معاشات يناير 2024، يمكن لأصحاب المعاشات زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على الرابط.