مظاهر الاحتفال بعيد الشرطة 72 بمصر واحتفال أكاديمية الشرطة

في ذلك اليوم من كل عام يتحفل المصريون مع أبنائهم وأخوانهم من ضباط الشرطة المصرية بعيدها وعيد المصرية وعيد البطولة والكبرياء، إجلالاً لذلك اليوم الذي تستدعيه من صفحات الفخر من تاريخنا الحديث، ونضعه تاج على رؤسنا نذكر بها أنفسنا ونذكر به الحاضر ويستدعي به الماضي من سكناته وثابتة الغير عميق، لكي نتذكر بالبطولة ونعلمها لأجيالنا الحاضر ونقول لهم نحن أصحاب التاريخ القديم العظيم والحديث المشرف، ومن خلال هذا المقال نوضح عيد الشرطة المصري 72 ومظاهر الاحتفال بهذا اليوم، ومشاركة رئيس الجمهورية باحتفال أكاديمية الشرطة.

الاحتفال بعيد الشرطة

عيد الشرطة 25 يناير إجازة الرسمية

على الرغم من أن ذلك اليوم وإن صح التعبير أنه يعتبر اجازة رسمية لجميع مؤسسات الدولة الحكومية إيماناً من القيادة السياسية بأن ذلك اليوم لا يمكن أن يقتصر الاحتفال به من قبل رجال وزارة الداخلية المصرية فقط، وإنما لابد أن يتم مشاركة مظاهر الاحتفال من جميع الوزارات والمواطنين، فقد قررت الدولة من زمن بعيد بأن يصبح ذلك اليوم اجازة رسمية لجمهورية مصر العربية ، لكي يتمكن جميع المصريين من المشاركة مع أبناء وزارة الداخلية من الاحتفال مع الشرطة وجعلة يوم راحة واحتفال نتذكر به معاناة وبطولة أبطالنا الذين شاركوا في معركة مبنى محافظة الإسماعيلية يوم 25 يناير عام 1952.

مظاهر الاحتفال بعيد الشرطة

من المتوقع أن تتزين مديريات الأمن بجميع المحافظات وأقسامها بأعلام مصر الغالية، وكالعادة تبهر الحكومة المصرية كافة المواطنين من خلال توزيع الشكولاتة والورود على المواطنين، وتهنئة المواطنين لهم بذلك اليوم العزيز على قلوبهم وقلوب المصريين، حيث شهد اليوم احتفالاً من قبل أكاديمية الشرطة بحضور رئيس الجمهورية وعدداً من الوزارات والقيادات والشخصيات العامة.

وأثناء احتفال الأكاديمية قام السيد اللواء وزير الداخلية بتهنئة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة 72 المصري ومنحه هدية تذكارية، متمنى لنا أن يدوم الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبة، وأثناء الاحتفالية تم توجيه الشكر والتحية من قبل السيد الرئيس”عبد الفتاح السيسي” إلى كافة الضباط المتميزين وأهاليهم بمناسبة هذا اليوم، ومن المعروف أن الحكومة المصرية تمنح المواطنين هذا اليوم من كل عام اجازة رسمية.