مطرانية البحر الأحمر تحذر من التعامل مع الراعي المزيف

وجهت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر تحذير شديد اللهجة من التعامل مع الراعي المزيف ويدعي ” انسطاسي الأنبا مكاريوس”، وأصدرت المطرانية بيانًا تحذر فيه أبناء المطرانية وشعبها من التعامل مع الشخص السابق، قائلة أن هذا الفرد يتواصل مع الزائرين للكنسية ويدعى معلومات غير صحيحه ويؤكد أنه راهب بالمخالفة للواقع.

تحذير شديد اللهجة من الراهب المزيف

واستكملت مطرانية البحر الأحمر، أن هذا الفرد جاء إلى منطقة القديس مكاريوس، ودعا للانضمام كراهب ودراسة أمره وعرض الموضوع على الجهات المختصة تبين أن الفرد لا يتناسب معه الرهبنة وتم على الفور استبعاده، لكنه لم يستجيب للقرار، واستمر في التواصل مع الناس وادعى أنه راهب وبدراسة أمره مرة أخرى تبين أنه يحصل عليها من أى دير من الأديرة.

وعلى الفور دعت مطرانية البحر الأحمر المواطنين إلى عدم التعامل مع هذا الشخص، وأوضحت أنها غير مسؤولة عن أى تعاملات غير قانونية أو مجتمعية لأفعاله وشددت على المواطنين الابتعاد عنه بعد عرض الأمر على لجنة شئون الرهبنة بالمجمع المقدس.

اختبارات المتقدمين للوظائف مياه الشرب

وعلى جانب آخر بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر اختبارات المتقدمين للوظائف التي تم الإعلان عنها في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر، أن يتم عقد اختبارات الأسماء المستوفية للشروط.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر، أن اختيارات المتقدمين للوظائف يتم في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة الجديدة المتواجدة على الطريق الدائري الأوسط بالغردقة، وأوضحت أن إجراءات اختبارات الوظائف الخالية مستمرة لمدة 5 أيام.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر، أعلنت رغبتها تعيين عدد من الأفراد في عدد من الوظائف الخالية وتشمل هذه الوظائف كل من مهندس تشغيل صرف صحي، إضافة إلى وظائف مهندس صيانة كهربائية، إضافة إلى مهندس صيانة ميكانيكية، ووظائف مهندس مشروعات.