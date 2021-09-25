مصلحة الضرائب المصرية تطالب صانعي المحتوى بدفع الضرائب في حال توفر شروط محددة

طالبت مصلحة الضرائب المصرية اليوم السبت صانعي المحتوى ممن يمتلكون مدونات “بلوغر Bloger” أو من يمتلكون قنوات على اليوتيوب بالتسجيل في مصلحة الضرائب لفتح ملف، ولا ينطبق ذلك القرار على جميع القنوات والمدونات وإنما يجب توفر شروط معينة للقنوات والمدونات نستعرض أبرزها هنا.

وطالبت مصلحة الضرائب المصرية البلوجرز واليوتيوبرز بالتوجه الى المأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي، وكانت الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية على موقع فيسبوك قد نشرت بياناً تؤكد فيه بأن على صانعي المحتوى في اليوتيوب أو المدونات التوجه لفتح ملف ضريبي إذا تحققت شروط معينة، وتفاعل الكثير من صناع المحتوى على يوتيوب والعديد من أصحاب المدونات مع الخبر بالتفاعل والتعليق على منصة فيس بوك، وتداول الكثير من الناس الخبر ونشر البعض منهم اشاعات غير مؤكدة حول الخبر، ولكن المؤكد حتى الآن هو أن الضرائب ستقوم باستقطاع نسبة من أرباح المدونات وقنوات اليوتيوب إذا بلغت أرباح القناة أو المدونة الالكترونية 500 ألف جنيه سنوياً “حوالي 32 ألف دولار أمريكي”.

وفي حال بلغت الأرباح 500 ألف جنيه أو أكثر في غضون 12 شهراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط سيتعين على صاحب القناة أو المدونة التوجه الى المأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط بغرض فتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، والشروط باختصار هي:

أن تبلغ الأرباح 500 ألف جنيه “32 ألف دولار تقريباً”.

أن يكون الربح السنوي هو 500 ألف جنيه، أي متى بلغت الأرباح 500 ألف في اخر 12 شهر.

وأشارت مصلحة الضرائب الى أن الاستفسارات ستكون متاحة عند الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو التوجه الى مقر وحدة التجارة الكائن في برج المحمودية بالمعادي، ويمكن لمن يهمهم الأمر أيضاً ملء الاستمارة المقدمة من وحدة التجارة الالكترونية بمصلحة الضرائب، يمكنك ملء الاستمارة من هنا وسيتم التواصل معك في أقرب وقت من قبل مصلحة الضرائب المصرية.