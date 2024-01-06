مصطفى كامل بعد حفل كاسيت 90: اللهم وحد شملنا ولا تفرقنا

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن كواليس إحيائه حفل كاسيت 90، الذي أقيم يوم الخميس الماضي على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، بمشاركة الفنان هشام عباس ومصطفى قمر، وذلك في إطار فعاليات موسم الرياض.

مصطفى كامل وتركي آل شيخ ومصطفى قمر - مصدر الصورة: حساب مصطفى كامل على فيسبوك

ونشر الفنان مصطفى كامل صورة تجمعه بالمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي والفنان مصطفى قمر، وعلق عليها قائلًا: عدنا اليوم بحمد الله من بلد الأشقاء إلي وطننا الحبيب يشهد الله أنني لأول مرة في حياتي أسافر وأشعر أنني غير مسافر طوال ثلاثة ليالي كاملة وكأني في بلدي تمامًا، معظم من حولي أخوة وأحباب بمعني الكلمة”.

وأضاف: “استقبال وترحاب وود واحترام وتقدير وحب ورقي وكرم ضيافة من معظم الأخوة والأخوات شعب المملكة العربية السعودية.. وعلي رأس معظم هذه المنظومة الفنية والثقافية والترفيهية الأخ العزيز المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.. اللهم وحد شمل العرب ولا تفرقنا وأصلح ذات بيننا”.