مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي: عقوبة متحرش المعادي لن تقل عن الحبس لمدة 15 سنة

قال الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي بمحافظة المنيا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية أن عقوبة جريمة التحرش في القانون تصل إلى السجن المشدد وقد تصل إلى السجن المؤبد، مشيراً إلى أن متحرش المعادي لن تقل عقوبته عن الحبس لمدة 15 سنة.

وأضاف الدكتور مصطفى سعداوي أن طفلة المعادي البالغة من العمر 7 سنوات التي تعرض لجريمة التحرش يجب إخضاعها للعلاج النفسي حتى لا تتأثر بجريمة التحرش التي حدثت لها، حيث أن الزمان والمكان دليلان على إثبات جريمة التحرش بالمعادي، مؤكداً أن عقوبة هتك العرض تكون ما بين 3 سنوات إلى 15 سنة.

وتابع الدكتور سعداوي أستاذ القانون الجنائي أن في حال وقعت جريمة التحرش على الطفل يتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة ولكن يجب أيضا تغليظ عقوبة التحرش بشكل رادع.