مصطفى خاطر يتعاقد على مسلسل «فراولة»

تعاقد النجم مصطفى خاطر، على مسلسل «فراولة» بطولة النجمة نيللي كريم، والمقرر أن يبدأ تصوير مشاهده الشهر المقبل، تمهيداً لعرضه في رمضان 2024.

مصطفى خاطر - صورة أرشيفية

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، عن شخصية ابنه أحد حراس العقار في منطقة الزمالك، والتي تدعى فراولة وتقوم بتجسيد شخصية (نيللي كريم) ويحدث لها العديد من المواقف الكوميدية مع الجيران وسكان العمارة، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج مروان عبد المنعم.

وفي سياق آخر يشارك النجم مصطفى خاطر، في مسلسل «البيت بيتي 2»، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، العمل بطولة كلا من: كريم محمود عبد العزيز، سامي مغاوري، إيمان الشريف، سليمان عيد، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، مي القاضي، وتأليف كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.