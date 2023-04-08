مصطفى خاطر: استفدت كثيرًا من ياسمين عبد العزيز وهيفاء وهبي بنت بلد وعشرية وقادر على تقديم أدوار مختلفة

حلّ الفنان الشاب مصطفى خاطر ضيفًا على برنامج سبوت لايت المُذاع على قناة صدى البلد وتقدمه الإعلامية شيرين سليمان، متحدثًا عن مشواره الفني وبعض الأعمال التي تُعرض في رمضان.

استفدت كثيرًا من ياسمين عبد العزيز

قال الفنان الشاب مصطفى خاطر إنه استفاد كثيرًا من الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد العمل معها ومشاركته معها.

وأوضح خاطر خلال حديثه أن المسرح يختلف كثيرًا عن المسلسل، في إشارة إلى مسلسل المنصة، حيث أن الأول يمكن فيه الارتجال أمام المسلسل غير مسموح من قبل المخرج أو المؤلف.

وبيّن أن الارتجال يكون في حدود المعقول وما ينفع قوله.

قادر على تقديم أدوار مختلفة

قال الفنان الشاب مصطفى خاطر إنه قادر على تقديم أدوار مختلفة، وذلك تعليقًا على تقديمه شخصية “عصفورة” في فيلم حرب كرموز.

وأضاف خاطر: “ممكن القائمين على فيلم حرب كرموز شافوا إن قماشتى الفنية واسعة واقدر اقدم أدوار مختلفة، أنا عارف نفسى كويس واقدر أقدم أى عمل وأنا ممثل في الأول وفي الأخر و كوميديان”.

مصطفى خاطر في مسلسل كشف مستعجل

قال الفنان مصطفى خاطر إن تجربته في سباق دراما رمضان 2023 من خلال المشاركة في مسلسل “كشف مستعجل” كانت للأساس معدة للعرض على منصة “ووتش إت”، مشيرًا إلى أن هناك شرائح لا تمتلك الأموال للعرض على الإنترنت، وهناك شريحة تعودت على مشاهدة المسلسلات والأفلام على التلفزيون.

وأوضح مصطفى خاطر أن دوره في مسلسل،(كشف مستعجل) يأتي في إطار كوميدي، مؤكدا أن الكوميديا فى غاية الصعوبة، والمشاهد تحتاج وقت وجهد كبير.

هيفاء وهبي بنت بلد وعشرية

قال الفنان الشاب مصطفى خاطر إن الفنانة والمطربة هيفاء وهبي بنت بلد وعشرية وفنانة تحب الفن جدًا.

وأضاف خاطر خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرين سليمان: “شغلي معها ظريف جدا”.