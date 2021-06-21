مصطفى أبو المكارم: توجد لجنة فنية متخصصة على أعلى مستوى تحقق الآن في أسباب حادث قطار حلوان

قال مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الإثنين، أن سائق قطار حلوان أطلق صافرات القطار بالفعل لتنبيه سائقي الأتوبيسات وتوقف بعد الحادث بفترة، مؤكداً أن سائق القطار قام بإيقاف القطار بعد الحادثة وأخذ يد جرار القطار لكي لا يتم تحريكه مجدداً من قبل أي فرد آخر وقام بتسليم نفسه للشرطة.

وأضاف مصطفى أبو المكارم أنه يوجد الآن لجنة فنية من السكك الحديد للكشف عن تفاصيل حادث قطار حلوان، مشيراً إلى أن القطار سليم ولم يتأثر بالحادث ويمكنه التحرك أيضا ولكن يجب أن يأتي إذن من النيابة العامة أولاً يأمر بتحريكه.

وتابع رئيس هيئة السكك الحديدية أنه لابد من نقل السكان المقيمين في حرم السكة الحديد وذلك لتفادي حدوث مثل حادث قطار حلوان، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تعمل الآن على تطوير منظومة السكك الحديد من أجل إدخال التكنولوجيا بحيث يتم تقليل تعامل العنصر البشري مع المنظومة.