“مصر منورة”…الحكومة تعلن موعد وقف انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال

تعتمد الحكومة على تطبيق خطة من أجل تخفيف أحمال الكهرباء وذلك نتيجة الاستهلاك الكبير للكهرباء، ويتم قطع الكهرباء يومياً من ساعه الى ساعتين لفترة مؤقتة؛ وذلك بالتناوب بين المناطق المختلفة في المحافظات، إلا أن مجلس الوزراء أعلن وقف مؤقت لخطة تخفيف الأحمال بداية من شهر مارس لمدة شهر لحين اصدار قرار جديد في شأن خطة تخفيف الأحمال.

وقف انقطاع الكهرباء

أعرب المصريون عن سعادتهم بقرار عدم انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؛ حيث خلال اجتماع مجلس الوزراء بالأمس اتفقوا على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم؛ وذلك تيسيرا على المواطنين.

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال بيان سابق لها أنه تم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال بداية من منتصف الليل يوم السبت 22 يوليو 2023، ويرجع قطع الكهرباء إلى أنها فترة مؤقتة؛ حتى يتم استعادة الشبكة وتعمل بشكل عادي.

من المقرر أن يأتي شهر رمضان الكريم 2024 فلكياً يوم الاثنين 11 مارس 2024، وسوف يستطلع دار الإفتاء رؤية شهر رمضان في يوم 29 شعبان 1445، وسوف يتم الإعلان عن شهر رمضان 2024 خلال بيان رسمي من دار الإفتاء المصرية.

شعر الكثير من المواطنين بفرحة عارمة عقب إعلان وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان؛ مما يعني هذا الأمر أنه لن يحدث انقطاع التيار الكهربائي في شهر رمضان الكريم، وتوالت التعليقات بين رواد التواصل الاجتماعي منها “مصر منورة”، وعلق آخرون “الحمد لله هنعرف نشوف الفطار وإحنا بناكل” ، وتعلق آخر “أخيراً مش هنصلي في الضلمة”.