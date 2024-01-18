مصر تستقبل 14.9 مليون سائح في عام 2023 وتحقق أرقاماً قياسية في القطاع السياحي

تمكنت مصر من استقبال حوالي 14.9 مليون سائح خلال العام الماضي، مسجلة زيادة سنوية تبلغ أكثر من 27 بالمئة، وهو أعلى مستوى في تاريخ السياحة المصرية، وذلك على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.

معبد الأقصر

وقد أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أن عام 2023 قد شهد تحقيق أرقام قياسية في حجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث سجل عدد السائحين خلال العام 14.906 مليون سائح.

وأشار البيان إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد إقبالاً كبيراً في حركة السياحة، حيث وصل عدد السياح الوافدين إلى 3.6 مليون سائح، وهو ثاني أعلى معدل فصلي في تاريخ مصر، بارتفاع 8 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وعلى الرغم من ذلك فقد جاءت حركة السياحة في الربع الرابع من عام 2023 أقل بمقدار 600 ألف سائح عن المستهدف والممكن تحقيقه لهذه الفترة من العام، وذلك بسبب الحرب على غزة، وفقًا لما أفاد به وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى.

وكانت مصر تتوقع زيادة أعداد السياح في العام الماضي إلى 15 مليون سائح، وصولاً إلى 18 مليون سائح في عام 2024.

وبهذا تكسر أرقام العام الماضي الرقم القياسي السابق لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، والذي سجلته في عام 2010 وبلغ 14.731 مليون سائح، وتعد السياحة مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة في مصر.

وقد شهدت إيرادات مصر من السياحة قفزة كبيرة خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت 13.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 26.8 بالمئة.