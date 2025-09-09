أخبار مصر

مصر تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته

أحمد مراد

أدانت جمهورية مصر العربية العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، وأكدت أن هذا يعتبر تطور مرفوض وسابقة خطيرة، وهو اعتداء مباشر على السيادة القطرية.

جاء ذلك في بيان رسمي للمتحدث الرسمي لرئاسة جمهورية مصر العربية، محمد إبراهيم الشناوي، وأضاف البيان أن الاعتداء استهدف اجتماعا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يعتبر اعتداء صارخ لأحكام القانون الدولي، ومبادئ احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها.

وأكد البيان الذي نشره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي على أن دولة قطر التي تم الاعتداء عليها تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار البيان إلى رؤية مصر التي أكدت على أن هذا الاعتداء يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

واختتم البيان بإعلان مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادة وشعبا، وأنها تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عنه، حتى لا يضاف إلى سجل الإفلات المعتاد لإسرائيل من المحاسبة.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


