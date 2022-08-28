أخبار مصر

مصر تحث جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس

محمد عبد الحميد

دعت جمهورية مصر العربية، جميع الأطراف والجماعات الليبية إلى ضرورة وقف العنف المستمر واللجوء إلى ضبط النفس والحوار لوقف إطلاق النار.

وقف اطلاق النار في ليبيا

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن دعمها للوصول إلى حل ليبي يفي بتوقعات وآمال الشعب الليبي لضمان استقرار البلاد، كما شددت الوزارة على ضرورة وقف العنف وحماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

أعلنت وزارة الصحة الليبية، السبت، أن هناك 12 شخصاً قتلوا وأصيب 87 آخرون في اشتباكات بطرابلس، ودعت الوزارة الأطراف المتحاربة إلى السماح لفريق الإنقاذ بالوصول وإنقاذ جميع المتواجدين في مناطق الاشتباكات.

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محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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