مصر تتسلم أول قطار فائق السرعة لتشغيله بالخط الأول للقطار السريع..

يظهر بمعرض النقل الدولى الشهر القادم.. سرعته 250 كم ويسع 479 راكبا.. ويتميز بالفخامة والتطور..

تسلمت وزارة النقل المصرية مؤخرًا أول قطار فائق السرعة من طراز فيلارو (Velaro)، وهو جزء من مشروع شبكة القطارات السريعة التي تربط أكثر من 80 مدينة على مستوى الجمهورية.

ويُعد هذا القطار الثالث ضمن الخطة، بعد استلام قطارين من النسخة الإقليمية التي تسير بسرعة 160 كم/الساعة.

تصنيع ألماني ومواصفات عالمية

تم تصنيع القطار في ألمانيا بواسطة شركة سيمنز الألمانية، ضمن عقد يشمل:

41 قطارًا فائق السرعة طراز فيلارو بسرعة تصميمية 250 كم/الساعة (تشغيلية 230 كم/الساعة).

94 قطارًا إقليميًا طراز ديزيرو بسرعة تصميمية 200 كم/الساعة (تشغيلية 160 كم/الساعة).

41 جرارًا كهربائيًا طراز فيكترون بسرعة تشغيلية 120 كم/الساعة.

سعة ورفاهية عالية للركاب

يضم القطار فائق السرعة 479 مقعدًا موزعة بين:

درجة رجال الأعمال

الدرجة السياحية

تم تصميم القطار بمواصفات خاصة تناسب المناخ المصري، حيث زيدت قدرة التكييف، وطُلي الهيكل الخارجي بمواد مقاومة لحرارة الشمس. كما يحتوي القطار على أنظمة مراقبة بالكاميرات لزيادة الأمان.

خدمات مريحة لجميع الفئات

القطار مزود بتجهيزات متقدمة لخدمة جميع فئات الركاب، منها:

مقاعد مريحة مزودة بمخارج كهرباء وشواحن للهواتف.

مصابيح للقراءة وطاولات مدمجة في ظهر المقاعد.

نوافذ مزودة بحواجب شمسية .

دورات مياه مجهزة لذوي الهمم مع طاولات لتغيير ملابس الأطفال.

ترقيم المقاعد بطريقة برايل لتسهيل حركة المكفوفين.

رامب لصعود الكراسي المتحركة ومناطق مخصصة للعائلات والحقائب.

شاشات عرض لبيانات الرحلة في مقصورات رجال الأعمال.

عربة بوفيه لخدمة الركاب أثناء الرحلة.

الخطوط المخطط تشغيل القطار عليها

سيتم تشغيل القطار على الخط الأول من شبكة القطارات السريعة المعروف باسم الخط الأخضر، والذي يمتد من العين السخنة إلى مرسى مطروح بطول 675 كم ويشمل 22 محطة.

ومن أبرز المحطات:

العين السخنة – العاصمة الإدارية – القاهرة – 6 أكتوبر – الإسكندرية – العلمين – مرسى مطروح.

كما تضم الشبكة الخط الثاني بطول 36 محطة، يربط محافظات الصعيد من الفيوم حتى أبو سمبل، ويتقاطع مع الخط الأول في حدائق أكتوبر، ومع الخط الثالث في قنا.